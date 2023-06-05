İyileşmek isterken ömür boyu sakat kalabilirsiniz. Bel fıtığı hastalarının en sık yaptığı 10 hata

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Tolga Aydoğ, bel fıtığında en sık yapılan yanlışları anlattı. Tolga Aydoğ, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

İyileşmek isterken ömür boyu sakat kalabilirsiniz. Bel fıtığı hastalarının en sık yaptığı 10 hata

Editör: Özlem Kral

İyileşmek isterken yapılan sık hatalardan dolayı kalıcı sakatlığa yol açabileceği ortaya çıktı. Bel fıtığı hastalarının en sık yaptığı 10 hata belli oldu.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Spor Hekimi Prof. Dr. Tolga Aydoğ konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Tolga Aydoğ “Yapılan çalışmalar, bel ve boyunda saptanan her fıtıklaşmanın bel-boyun ağrısı yapmadığını, dolayısıyla MR’da saptanan her fıtığın tedavi gerektirmediğini ortaya koymuştur. Buna karşın tedavi gerektiren bel fıtığında, uygulanan çeşitli yöntemlerle yüzde 90-95 oranında cerrahiye gerek kalmadan başarı sağlanabilmektedir. Kişilerin bazı yanlış davranışları ve alışkanlıkları da bel fıtığı riskini artırdığı gibi, tedaviyi de olumsuz etkileyebilmektedir” diyerek on hatayı açıkladı.

İŞTE O HATALAR…

-Yatakta istirahate rağmen oturmak

-Kilo vermeye özen göstermemek

- 'Çivi çiviyi söker' diyerek zorlayıcı egzersizler yapmak

-Hiç kalkmadan uzun süre yatmak

- Sigara içmeye devam etmek

-Sert yatak yerine yerde yatmak

-Uzman olmayan kişilere başvurmak

-“Bel fıtığı ameliyatı oldum, bir daha tekrarlanmaz” diye düşünerek dikkat etmemek

- Bel için doğru ergonomik hareketleri öğrenmemek

- Ameliyatı tek çare olarak görmek

BEL FITIĞI NEDİR?

Omurganın bel kısmı beş adet omur ve diskten meydana gelir. Bu bölge vücut ağırlığını en çok taşıyan yer olarak bilinir. Günümüzde çok sık rastlanan bel fıtığı, omurgalar arasındaki disk ekleminin kenarlarında bir yırtık oluşması ve disk içeriğinin omurilik kanalı içine doğru girerek, bacaklara giden sinirlere bazen de ve omuriliğe baskı yapmasıyla ortaya çıkan bir hastalık.

BEL FITIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Bacaklarda veya ayaklarda karıncalanma veya uyuşukluk

-Kas Güçsüzlüğü

-Hareket ederken zorlanma

-İktidarsızlık

-Bel ağrısı

-Bacaklara vuran ağrılar

-Çabuk yorulma

-İdrar tutamama

-Denge kaybı

-Otururken ve yürürken zorluk çekme

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