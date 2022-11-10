Bozbel Su ve Enerji Maden İnşaat 2 engelli işçi alacak

İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilana göre; Bozbel Su ve Enerji Maden İnşaat, 2 engelli işçi alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi 15 kasım 2022 olarak belirtildi.

MÜRACAAT KOŞULLARI

18-40 yaş aralığı

İlkokul mezunu olmak

Askerliğini yapmış olmak (Erkekler için)

Bozdoğan'da ikamet ediyor olmak, en az 5 yıl

Kamu ve Kuruluşlarında çalışmaktan mahrum olmamak.

Yapılacak güvenlik soruşturması ile tespit edilecektir.

Yalnızca uygun görülen adaylar görüşmeye çağırılacaktır.

BASVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

Nüfus kayıt örneği/ikametgah/Fotoğraf

Sağlık raporu

Diploma fotokopisi

