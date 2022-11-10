Bozbel Su ve Enerji Maden İnşaat 2 engelli işçi alacak

İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilana göre; Bozbel Su ve Enerji Maden İnşaat, 2 engelli işçi alacağını duyurdu.
Son başvuru tarihi 15 kasım 2022 olarak belirtildi.
MÜRACAAT KOŞULLARI
18-40 yaş aralığı
İlkokul mezunu olmak
Askerliğini yapmış olmak (Erkekler için)
Bozdoğan'da ikamet ediyor olmak, en az 5 yıl
Kamu ve Kuruluşlarında çalışmaktan mahrum olmamak.
Yapılacak güvenlik soruşturması ile tespit edilecektir.
Yalnızca uygun görülen adaylar görüşmeye çağırılacaktır.
BASVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Adli sicil kaydı
Nüfus kayıt örneği/ikametgah/Fotoğraf
Sağlık raporu
Diploma fotokopisi
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