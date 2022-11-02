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Dilan Çıtak Tatlıses depresyona girdi. Eleştiriler hiç hoş değildi

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 8 yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile geçtiğimiz haftalarda dünya evine girmişti. Evlilik sonrası Nişantaşı'nda görüntülenen Dilan Çıtak, düğünle ilgili itiraflarda bulundu.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 09:34
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Dilan Çıtak Tatlıses düğün sitemi! "Depresyona girdim"

Dilan Çıtak Tatlıses depresyona girdi. Eleştiriler hiç hoş değildi
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Şarkıcı Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dilan Çıtak, "Düğün o kadar akıcı geçti ki o güne dair hiçbir şey hatırlamıyoruz. Heyecanla düğün videolarını bekliyoruz. Evlendik mi yoksa evlenmedik mi anlamış değiliz. 'Acaba geçen hafta evlenenler arkadaşımız mıydı?' diyoruz" diye konuştu. 

"DEPRESYONA GİRDİM"

"Evlendikten sonra ilk bir hafta depresyona girdim" diyen Çıtak, "Bu arada size ufak bir sitemim olacak. Beni çok kilolu çekmişsiniz. Kıyafetim hakkında yapılan eleştiriler de hiç hoş değildi" dedi.

"BABAM ÇOCUKLARIMI AYIRMAZ"

İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun düğününde gelini Yasemin Şefkatli'ye altın kemer hediye etmişti. Tatlıses Dilan Çıtak'a da aynı şekilde altın kemer takmıştı. Bu konuyla ilgili gelen sorulara Dilan Çıtak, "Babam kendine yakışanı yaptı ve bizi onore etti. Babam çocuklarını ayırmaz" diye cevap verdi. 

"ONLARA ÇOK KIRILDIM"

Bazı dostlarına kırgın olduğunu ifade eden Çıtak, "Düğünüme gelmeyen bazı dostlarıma yüz yüze geldiğimizde sitemlerimi ileteceğim. Onlara çok kırıldım" dedi.

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