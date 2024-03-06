Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer pazar fiyatlarını eleştirdi. Vatandaş bunları alıp akşam yemek yapacak nasıl yapacak?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Bor ilçesinde semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gürer, pazarda farklı ürünlerin tane üzerinden fiyatını sordu.

Pazarcı Gürer’n talebi üzerine, bir biber ile bir patlıcanı taratarak, “Biberin tanesi 2 lira 10 kuruş, ekonomimiz uçuyor” ifadelerini kullandı.

Gürer, “Ünlü Bor pazarındayız. Bir adet biber 2 lira 10 kuruşa tekabül ediyor. Kilosu 70 lira. Şimdi terazimizin üstüne koyuyoruz. Evet, bir adet biber 2 lira 10 kuruş. Patlıcanın kilosu da 50 lira. Bir adet patlıcan 9 lira 75 kuruş.” İfadelerine yer verdi.

Ömer Fethi Gürer, “Pazardan vatandaş bunları alıp akşam yemek yapacak. Nasıl yapacak? Bu ürünlerin geldiği yerdeki alınış fiyatlarına nakliyeyi de kattığınız zaman pazarcı esnafıyla sohbet ettik, ‘Ben bunu başa baş satıyorum. Bundan başka yapacak işim yok. Tezgâhım açık kalsın diye uğraşıyorum’.” dedi.

Esnaf ise, “Alış fiyatına doğru düzgün zam yapmadan satmak mecburiyetinde kalıyoruz. Mazot 42-43 liraya çıktı. Ürüne nakliye girdi etkisi arttı” ifadelerini kullandı.

Esnaf, “Vatandaşımızın da hali perişan. Eski satışların yüzde 50’si yok. Her hafta düşüyor. Biberin adedi 2 lira 10 kuruş olursa nasıl olacak? Dilini ısıran gidiyor” ifadelerine yer verdi.