Brent petrolün varil fiyatı 84,69 dolar

Petrol fiyatlarının artışında, ABD'deki artan talep beklentileri ve Orta Doğu'daki gerginliğin küresel petrol arzını etkileyebileceği endişeleri önemli rol oynadı.

ABD'de, ham petrol stoklarının geçtiğimiz hafta önceki haftaya kıyasla 2 milyon 600 bin varil azalması bekleniyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bugün içerisinde ülkenin ticari ham petrol stokları hakkında resmi verileri yayınlayacak. Stoklardaki bu beklenen düşüş, ABD'deki talebin arttığına işaret ederek petrol fiyatlarını desteklemeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler de petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bölgedeki çatışmalar, küresel petrol rezervlerinin büyük bir kısmını barındıran bu alanda fiyat artışlarını destekliyor.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'da yer alan bir habere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir eve yaptığı saldırıda en az üç sivil hayatını kaybetti ve on iki kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısında bulunan eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucunda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşi de dahil olmak üzere on kişi öldü.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Arap Denizi'nde İsrail'e ait "MSC SARAH V" adlı gemiyi balistik füze ile vurduklarını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması ve Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kaldırılması durumunda eylemlerine son vereceklerini belirtti. Seri, ayrıca Husilerin bu hafta başında Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda iki gemiyi seyir füzesi ve insansız deniz aracı ile vurduklarını duyurdu.

Teknik açıdan Brent petrol fiyatları için 85,92 ile 86,82 dolar aralığı direnç bölgesi olarak, 83,84 ile 82,94 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak takip edilebilir.