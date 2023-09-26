Brent petrolün varil fiyatı 90.47 dolara geriledi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90.47 dolardan işlem görüyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Brent petrolün varil fiyatı 90.47 dolara geriledi

Geçen hafta 95 dolar sınırına dayanan Brent Petrol bu hafta düşüşte. Cuma günü 94,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bugün 09.45 itibarıyla 90,47 dolara geri çekildi. Ayni dakikalarda 88,72 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimde kesintiye gideceğini duyurduğu 5 Şubat'tan beri son 10 ayın en yüksek seviyelerine tırmanan petrol fiyatları, artan arz endişeleriyle önce yükseldi şimdi düşüşe geçti.

ABD'DEKİ FAİZ KARARI ETKİLİ OLDU

ABD merkez bankası Fed'in geçen hafta faiz artırımına bir süre daha devam edebileceği sinyalini vermesiyle hafta ortasında düşüşe geçen fiyatlar, Rusya'nın bazı eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği üyesi ülkeler haricindeki alıcılara benzin ve motorin satışını geçici bir süreliğine durduracağını açıklamasıyla yeniden yükselebilir endişesini de beraberinde getirdi.

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