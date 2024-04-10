Brent petrolün varil fiyatı 90 doların altına geriledi

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 90 doların altına geriledi
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,43 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda dün 91,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 11,45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 89,48 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,55 dolardan alıcı buldu.Ural petrolü ise 82,99 dolardan işlem gördü.

İsrail-Hamas arasındaki müzakerelerin bölgedeki gerilimi hafifleteceği yönündeki belirsizlik petrol fiyatlarını artırdı ama ABD'de stoklarda beklenenin üzerinde artış olduğunu gösteren veriler fiyat artışını baskılıyor.

Petrol fiyatları jeopolitik gerilimin yol açtığı endişelerin etkisiyle son 5 ayın en yüksek seviyesini görmüştü. Bu durum da, Orta Doğu ve Rus petrolüne ilişkin endişelerle destek bulmaya devam ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ülkede ham petrol stokları geçen hafta 3,03 milyon varil artış gösterdi.Bu piyasa beklendilerinin çok üzerindeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak.

Brent petrolde teknik olarak 90,58 ile 92,24 dolar aralığının direnç, 88,92 ile 87,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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