Brent petrolün varil fiyatı 91,44 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 91,44 dolardan işlem görüyor.

KAYNAK: AA
Brent petrolün varil fiyatı 91,44 dolar

Cuma günü 93,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 91,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,23 dolardan alıcı buldu.

İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği endişeleriyle artan petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

Piyasalarda, çatışmanın genişleyebileceği endişesi hakim olmaya devam etse de İsrail'in Gazze'ye askeri harekatını ertelediğine ilişkin haber akışı fiyatlarda bir miktar geri çekilmeye neden oldu.

Artan diplomatik adımlar ve hafta sonu İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi için iki yardım konvoyunun Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapması da fiyatlardaki gerilemeyi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Öte yandan, ABD yönetiminin geçen hafta, Venezuela petrolüne yönelik bazı yaptırımları askıya alması da arz endişelerini hafifleterek fiyatların yukarı yönlü seyrini sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 91,80 ile 92,63 dolar aralığının direnç, 90,97 ile 90,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlgili Haberler
Dolar ateşlendi. Rekor kırmaya devam ediyor
Burger King'in camına bu yazıyı astılar. İsrail Ordusu'na ücretsiz yemek dağıtmıştı
Petrol ve altında eyvah dedirten gelişme
Öne Çıkanlar
Cumhuriyet düşmanlarına karşı göğsümüzü siper edeceğiz
Cumhuriyet düşmanlarına karşı göğsümüzü siper edeceğiz
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Son Haberler
Ahı tutmak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ahı tutmak deyiminin anlamı nedir?
Yargıtay'dan boşanan çiftler için emsal karar. Tapusu olanlar dikkat Ekonomi
Yargıtay'dan boşanan çiftler için emsal karar. Tapusu olanlar dikkat
Joe Biden Netanyahu ile görüştü. Gazze’ye yardım... Dünya
Joe Biden Netanyahu ile görüştü. Gazze’ye yardım...
1 milyon 559 bin TL'den 150 adet Jeep Avenger 15 dakikada satıldı OTOMOTİV
1 milyon 559 bin TL'den 150 adet Jeep Avenger 15 dakikada satıldı
Çin Orta Doğu'da artan gerilimden endişeli Dünya
Çin Orta Doğu'da artan gerilimden endişeli
Mobilya fabrikasında yangın Gündem
Mobilya fabrikasında yangın
Park halindeki uçak şaha kalktı Dünya
Park halindeki uçak şaha kalktı