Dolar ateşlendi. Rekor kırmaya devam ediyor

Kademeli yükselişini sürdüren dolar 28,05 TL ile rekor kırmaya devam ediyor. Euro ise 29,67 Lira seviyesinden işlem görüyor.

Dolar, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haberler yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, çatışmaların daha da genişleyebileceği endişesi risk iştahını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Geçen cuma günü 28TL'yi aşarak, rekor kırmaya devam eden dolar 'yükselişe devam' sinyali veriyor. Merkez Bankası'nın perşembe günü saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı öncesi dolar saat 10.00 itibarıyla 28,05 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro ise 29,67 TL'de alıcı buluyor.