Petrol ve altında eyvah dedirten gelişme

Ons altının 300 dolar olduğu dönemde “10 yıla bin dolar olur” diyen ABD’li ekonomist James Puplava’dan yeni tahmin: “2030’a kadar ons altın 10 bin dolar, gümüş ise 300 dolar olacak.” Allianz Trade’den çifte uyarı:

1) Ortadoğu’daki gerilim yüzünden petrol 140 doları görebilir ve dünyayı bir resesyona sürükleyebilir.

2) Küresel ticari iflaslar artıyor.

“GÜÇLÜ İLERLEMENİN BAŞLANGICINDAYIZ”

Bugün 1984.34 dolar olan ona altın, 10 bin dolar olabilir mi? 500 milyon dolarlık portföy işleten ABD’li yatırım danışmanlığı şirketi Financial Sense Wealth Management’in kurucusu James Puplava’ya göre “Evet.” Çekya kökenli ABD’li ekonomist, 2030’a kadar ons altının 10 bin dolara, gümüşün de 300 dolara ulaşacağını söylüyor.

"O KONUŞUYORSA DİNLEMEK LAZIM"

Dünya Gazetesi'nden Emre Ergül'ün haberine göre, Puplava, yüzyılın başında, altının 300 doların altında olduğu dönemde, değerli metallerdeki 10 yıllık boğa koşusunu doğru bir şekilde tahmin edip, altının 1000 doların üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşacağını söylemişti.

Bugün altın, 2 bin dolar bandını zorluyor. Global yatırımcılara yönelik 15 dilde yayın yapan FXEmpire, Puplava’nın sözlerini manşete çekti; “Bu adam konuştuğunda dinlemeniz akıllıca olacaktır” diyerek altının seyrine dair bir haber hazırladı.

FXEmpire’a göre, altının “yıl sonundan önce 2 bin 90 doların üzerine bir kırılma olasılığı giderek artıyor” ve “2 bin 90 doların üzerinde sürekli bir artış, 2024'ün 3’üncü çeyreği için 3 bin dolarlık fiyat hedefini destekleyecek.” FXEmpire, gümüşte de bir artış öngördüğünü yazdı: “Fiyatlar toparlandı ve yıl sonundan önce 26,00 doların üzerinde bir yükseliş bekliyoruz.”

"2024'TE 3 BİNİ GÖRENE KADAR DURMAYACAKTIR"

Goldpredict'in editörü AG Thorson da FXEmpire’a yaptığı değerlendirmede, “Metallerde ve madencilerde nihai yıkım tamamlandı ve güçlü bir ilerlemenin başlangıç aşamalarına giriyor olabiliriz” dedi ve ekledi: “Altın 2 bin 100 doların üzerine çıktığında, 2024’te 3 bin dolara ulaşana kadar duracağını düşünmüyorum. altın madencileri buradan harekete geçebilir.”

"2024 ORTALAMASI 120 $ OLABİLİR"

Frans merkezli Allianz Trade’in Başekonomisti Ana Boata, Ortadoğu’daki gerilimin petrol fiyatlarına yansımasını değerlendirdi. Bloomberg’e konuşan Boata, “Ham petrol fiyatları varil başına 140 dolara kadar çıkabilir ve dünyayı resesyona sürükleyebilir” dedi. İsrail-Hamas çatışmasının bölgesel bir savaşa dönmesinin petrol fiyatlarını uçuracağını belirten Boata, mevcutta 90 dolar civarında olan fiyatların 140 dolara ulaşacağını, hatta “2024'te 120 dolar ortalamayı göreceğini” iddia etti.

Allianz Trade’in bir diğer öngörüsü de küresel ticari iflaslarla ilgili oldu. Allianz Trade, yeni Küresel İflas Raporu'nu yayınlayarak, 2023 ve 2024 için güncellenmiş tahminlerini açıkladı. Allianz Trade’e göre; 2022 yılındaki yüzde 1’lik çok az toparlanmanın ardından, küresel iflaslar 2023’te yüzde 6 ve 2024’te ise yüzde 10 oranında artacak.

Rapora göre küresel ticari iflas ivmesinin hız kazanmasının ardında, şirket gelirlerindeki düşüş, fiyatlandırma gücünün azalması ve zayıflayan küresel talep yatıyor. Raporda ayrıca, 2023 yılının ikinci çeyreği itibariyle, şirket gelirlerindeki düşüşün, 2020 yılının ortalarından bu yana “ilk kez,” tüm bölgelerde geniş bir tabana yayıldığına dikkat çekiliyor.

Bu durumun, devam eden yüksek maliyetlerle birleşerek kârlılığı azalttığı ve sonuç olarak da likidite pozisyonlarının hızla kötüleştiği, 2025 yılından önce de iyileşmesinin beklenmediği belirtiliyor.

Allianz Trade CEO'su Aylin Somersan Coqui,3.4 milyar euro ile Euro Bölgesi’nde ve 2.5 milyar dolar ile ABD’de şirketlerin hâlâ önemli miktarda nakit fazlası bulunduğu bilgisini vererek, “Ancak, bu nakit tamponları büyük firmaların elinde ve teknoloji ve tüketici ürünleri gibi belirli sektörlerde yoğunlaşmış durumda. Ve düşük ekonomik büyümenin daha uzun süreceği bu konjonktürde çoğu şirket nakit pozisyonunu operasyonlar yoluyla artıramıyor" dedi.