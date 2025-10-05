Brezilya Ederson'u kadrodan çıkardı!

Kaynak: Haber Merkezi
Brezilya Ederson'u kadrodan çıkardı!

Fenerbahçe'de Ederson Moraes, Samsunspor maçı öncesi bir sakatlık yaşamıştı. Bu gelişmenin ardından tecrübeli eldiven, Brezilya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe forması giyen Ederson Moraes, sakatlığı nedeniyle Brezilya Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartıldı. Brezilya'da Ederson yerine John Victor aday kadroya dahil edildi.

Globo'da Ederson için çıkan haberde, 32 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe'nin cumartesi günkü antrenmanı sırasında sakatlandığı bilgisi verildi.

Brezilya, milli arada Güney Kore ve Japonya ile hazırlık maçlarında karşılaşacak.

Fenerbahçe'den forveti için sakatlık açıklaması!Fenerbahçe'den forveti için sakatlık açıklaması!

gettyimages-1447946242-scaled.jpg

Samsunspor maçına saatler kala Fenerbahçe'ye yıldızından çok kötü haber! Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada...Samsunspor maçına saatler kala Fenerbahçe'ye yıldızından çok kötü haber! Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada...

Galatasaray'da kriz patlak verdi! Mauro Icardi bavullarını topladı: Türkiye'den ayrılıyorGalatasaray'da kriz patlak verdi! Mauro Icardi bavullarını topladı: Türkiye'den ayrılıyor

Athletic Bilbao'dan Filistin'e büyük destek!Athletic Bilbao'dan Filistin'e büyük destek!

Derbiyi tamamlayamamıştı! Galatasaray'dan Wilfried Singo'nun sağlık durumu hakkında açıklamaDerbiyi tamamlayamamıştı! Galatasaray'dan Wilfried Singo'nun sağlık durumu hakkında açıklama

Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor! Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdiSüper Lig'e teknik direktör dayanmıyor! Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi

Victor Osimhen'in dünyası yerle bir oldu! Bu kadarını hiç kimse beklemiyorduVictor Osimhen'in dünyası yerle bir oldu! Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu

Son Haberler
Pereira çileden çıktı, Ferdi karşısında tribüne gönderildi
Pereira çileden çıktı, Ferdi karşısında tribüne gönderildi
Fatih Portakal'dan Victor Osimhen için olay sözler! Galatasaraylılar sinirden deliye dönecek
Fatih Portakal'dan Victor Osimhen için olay sözler! Galatasaraylılar sinirden deliye dönecek
Geçmişin melodileri Maltepe'de canlandı: Plak Günleri gönülleri fethetti!
Geçmişin melodileri Maltepe'de canlandı!
Talas’ta Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlandı
Talas’ta Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlandı
Bursa’da taciz iddiası ortalığı birbirine kattı
Bursa’da taciz iddiası ortalığı birbirine kattı