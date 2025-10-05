Brezilya Ederson'u kadrodan çıkardı!

Fenerbahçe forması giyen Ederson Moraes, sakatlığı nedeniyle Brezilya Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartıldı. Brezilya'da Ederson yerine John Victor aday kadroya dahil edildi.



Globo'da Ederson için çıkan haberde, 32 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe'nin cumartesi günkü antrenmanı sırasında sakatlandığı bilgisi verildi.



Brezilya, milli arada Güney Kore ve Japonya ile hazırlık maçlarında karşılaşacak.

