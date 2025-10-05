Galatasaray'da kriz patlak verdi! Mauro Icardi bavullarını topladı: Türkiye'den ayrılıyor

Galatasaray'da Liverpool mücadelesi ve son olarak oynanan Beşiktaş derbisinde ilk 11'de yer almayan Mauro Icardi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldoız oyuncu son olarak derbi öncesi takım ile beraber ısınmaya çıkmamıştı.

Teknik direktör Okan Buruk ise bir sorun bulunmadığını, bazı futbolcuların soyunma odasında ısındığını söylemişti.

Ancak gazeteci Serhat Ulueren, Telegol programında Icardi ile ilgili çok çarpıcı iddialar dile getirdi.

Maça damga vuran skandal hata! Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar edilebilir

Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş maçını değerlendirdi! O yıldız için çok sert sözler

İşte Ulueren'in sözlerinden öne çıkanlar;

"Mauro Icardi oyuna geç girdiği için mutsuz. Okan Buruk, Liverpool maçından sonra gönlünü almak istiyor ama 'Hocam sonra görüşürüz' diyerek kendisini geçiştiriyor. Zaten kendisi ısınmalara da çıkmıyor. Oynamayan adam her zaman mutsuz olur. Daha 2 sene öncesine kadar bu golcüye tapıyorlardı şimdi yedekte oturuyor. Bu kolay bir şey değil."

"BAVULUNU TOPLADI YURTDIŞINA GİDİYOR"

Devreye Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu giriyor. Kavukçu ve Buruk, Icardi ile yemek yemek istiyor ama Icardi bunu da kabul etmiyor. Milli arada ise 7 günlük izin istemiş. Beşiktaş derbisinden sonra bavullarını topladı direkt gidiyor yurt dışına. Yemeği kabul etmiyor. Muhtemelen Icardi devre arasında gidecek ve ayrılmak istediğini bildirecek."

Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor! Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi

Victor Osimhen'in dünyası yerle bir oldu! Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu

Mauro Icardi neden ısınmaya çıkmadı? Resmi açıklama geldi

Nihat Kahveci'den Galasaray-Beşiktaş derbisi sonrası flaş sözler! "Sergen Yalçın'ın söylediğine inanmıyorum"

Samsunspor maçına saatler kala Fenerbahçe'ye yıldızından çok kötü haber! Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada...

Fenerbahçe'den forveti için sakatlık açıklaması!