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Brezilya’da Senato başkanı belli oldu

Brezilya’da Senato başkanı, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da desteklediği mevcut başkan Rodrigo Pacheco oldu.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 11:26
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Brezilya’da Senato başkanı Rodrigo Pacheco oldu

Brezilya’da Senato başkanı belli oldu
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Muhafazakar Sosyal Demokrat Partiden (PSD) Senatör Pacheco gizli oylamada 49 oy alırken, aşırı sağcı Liberal Partiden (PL) Rogerio Marinho ise 32 oy alabildi.

Devlet Başkanı Lula'nın desteklediği Pacheco, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun adayı Marinho'yu geçerek ikinci kez Senato Başkanı olmaya hak kazandı.

Ulusal Kongrenin alt kanadı olan Temsilciler Meclisinde yapılan oylamayı ise rekor oyla Bolsonaro'ya yakınlığıyla bilinen Arthur Lira kazandı.

Temsilciler Meclisinde sağcıların ağırlıkta olduğu biliniyor.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti. (AA)

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