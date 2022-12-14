Brezilyalı Rivaldo Arjantinli Messi'ye sahip çıktı

Brezilyalı eski futbolcu Rivaldo'dan Messi'ye övgü dolu sözler...

Sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlayan Rivaldo, "Messi, kişiliği ve oynadığı harika futbol ile bu unvanı her zaman hak etti. Senin önünde şapkamı çıkarıyorum" dedi.

Arjantinli yaşayan efsane Lionel Messi, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda harika bir performans sergileye devam ediyor. Messi, yarı finalde Arjantin'in Hırvatistan'ı 3-0 yendiği maçta da sporseverleri büyülemeye devam etti.

Karşılaşmayı bir gol bir de asistle tamamlayan 35 yaşındaki yıldız, Brezilya'nın 2002 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunun ayrılmaz bir parçası olan Rivaldo'dan da övgü dolu sözler aldı.

Brezilya'nın elenmesi nedeniyle Arjantin'i desteklediğin vurgulayan Rivaldo, yıldız futbolcunun kariyerindeki tek eksik parçayı talep etmeyi hak ettiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Brezilyalı eski futbolcu, "Kupa finalinde artık Brezilya ya da Neymar yok, bu yüzden Arjantin'le kalacağım. Sana söz yok Lionel Messi" ifadesini kullandı.

Rivaldo sözlerini, "Kişiliğin ve her zaman oynadığın harika futbol için bu unvanı hak ediyorsun. Senin önünde şapkamı çıkarıyorum" dedi.

Lionel Messi, Arjantin'in final yolculuğunda çıktığı 6 maçta, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.







