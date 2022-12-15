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  • Arjantinlilerin uçağından yeniden gündem olan görüntüler. Mızıkayla milli marşı çaldı bakın neler yaşandı

Arjantinlilerin uçağından yeniden gündem olan görüntüler. Mızıkayla milli marşı çaldı bakın neler yaşandı

Dünya Kupası için Katar'a giden uçakta şarkıcı Andres Ciro Martinez'in mızıkasıyla çaldığı Arjantin marşı yeniden gündeme geldi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 21:08
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Mızıkayla milli marşı çaldı bakın neler yaşandı. Arjantinlilerin uçağından yeniden gündem olan görüntüler

Arjantinlilerin uçağından yeniden gündem olan görüntüler. Mızıkayla milli marşı çaldı bakın neler yaşandı
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Dünya Kupası'nda finalistler Arjantin ve Fransa oldu. 

Yarı finalde Hırvatistan'ı eleyen Arjantin ve Fas'ı eleyen Fransa, Dünya Kupası'nı kazanmak için kozlarını paylaşacak.

Dünya Kupası'nda Arjatin'in oynayacağı ilk maç öncesi Katar uçuşunda şarkıcı Andres Ciro Martinez'in yaptığı hareket yeniden gündem oldu.

Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası ilk maçında Suudi Arabistan ile yapacağı karşılaşma öncesi şarkıcı Andres Ciro Martinez, Arjantinli taraftarları şaşırttı.

Madrid'den Doha'ya giden uçakta yolcular özel bir an yaşadılar. Andres Ciro Martinez Arjantin Milli Takımı'nın marşını mızıka ile çaldı.

O anlar kameraya kaydedildi.

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