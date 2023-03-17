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Jesus kendini kovdurup 7 milyon Euro almanın peşinde: Brezilyalı gazeteci Tomas Porto açıkladı

Jesus'un Fenerbahçe planını Brezilyalı gazeteci Tomas Porto ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 14:32
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Brezilyalı gazeteci Tomas Porto: Jesus kendini kovdurmak istiyor

Jesus kendini kovdurup 7 milyon Euro almanın peşinde: Brezilyalı gazeteci Tomas Porto açıkladı
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Brezilya’dan Tomas Porto’ya göre Jorge Jesus sözleşmesi bitmeden Flamengo'ya giderse 4 milyon Euro'luk bonusundan mahrum kalacak.
Bu yüzden kendisini kovdurabilir..
Jorge Jesus, Mayıs sonuna kadar Fenerbahçe’de kalacak…
Bu iddia Brezilya’dan Tomas Porto’ya ait.

O Futbolero muhabiri olan Porto’ya göre, Jorge Jesus, Fenerbahçe’den bonuslar dahil yılda 7 milyon euro alacak. Eğer sezon bitmeden sözleşmesini bozup Flamengo’ya gitmek isterse 4 milyon euro’luk bonusları kulübe bırakmak zorunda.

Fotospor'un haberine göre Fenerbahçe eğer görevine şimdi son verirse 3 milyon euro’luk garanti ücretinin yanı sıra 2+1+1 milyon euro’luk yani toplamda 7 milyon euro’luk bonusları ödemek zorunda.

7 MİLYON EURO

Bu bonuslar Süper Lig şampiyonluğu 2 milyon euro, UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final 1 milyon euro ve Türkiye Kupası 1 milyon euro olmak üzere toplamda 7 milyon euro.

Haber Sevilla maçından önce yapıldığı için 1 milyon euro’luk Avrupa Kupası’na yarı final konusunun 1 milyon Euro’sunun düştüğü bilgisini eklemek gerek.

Porto’nun yorumu ise Jorge Jesus’un görevi asla bırakmayacağı, parasını sonuna kadar kovalayacağı. “Benfica’da futbolcular ‘Jorge Jesus varsa idmana çıkmayız’ dedi. Buna rağmen Jesus bırakmadı. Kovuldu. Tazminatını da son kuruşuna kadar aldı.

Fenerbahçe’den de tüm alacaklarını tahsil etmeden ayrılması beklenemez.”

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