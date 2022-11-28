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Sakatlanan Neymar'ın İsviçre maçını nerede izleyeceği ortaya çıktı

Brezilya'nın yıldızı Neymar İsviçre maçını Otelde takip ediyor

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 19:06
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Brezilya'nın Dünyaca ünlü yıldızı Neymar İsviçre maçını Otelde takip edecek

Sakatlanan Neymar'ın İsviçre maçını nerede izleyeceği ortaya çıktı
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Associated Press, Sırbistan karşısında ayak bileğinden sakatlanan Neymar'ın bugünkü İsviçre maçına takımla gitmeyen tek Brezilyalı oyuncu olduğunu bildirdi. 

Yıldız forvetin Dünya Kupası'nın bitmediğini söylemesi, ancak sağlık ekibinin iyileşmesi için bir zaman çizelgesi belirleme konusunda isteksiz olması nedeniyle Neymar'ın durumu hakkında soru işaretleri yarattı.

Çıkan haberler nedeniyle darbenin ciddiyeti hakkında spekülasyonların artacağı belirtildi.

 

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