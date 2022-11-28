28 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Brezilya Katar'da sambaya devam etti

Dünya Kupası'nı 5 kez müzesine götüren Brezilya bu turnuvanın da favorisi olduğunu İsviçre maçında da gösterdi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 20:54
Takip Et

Brezilya Dünya Kupası'nda İsviçre'yi de mağlup etti

Brezilya Katar'da sambaya devam etti
+
Aa
-

2022 Katar Dünya Kupası G Grubu karşılaşmasında Brezilya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Stadyum 974'te oynanan karşılaşmayı Brezilya 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşma uzun süre 0-0 devam ederken, Brezilya'ya galibiyeti getiren golü 83. dakikada Casemiro attı.

Brezilya'nın Vinicius Junior ile bulduğu bir gol ise VAR incelemesinin ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

İsviçre'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Galatasaraylı Haris Seferovic, 75. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Brezilya, grupta 6 puana yükseldi ve ikinci tura çıkmayı garantiledi. İsviçre 3 puanda kaldı.

Brezilya, grubun son haftasında Kamerun ile karşılaşacak. İsviçre ise Sırbistan ile kozlarını paylaşacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
2
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
3
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
﻿Rus petrolüne uygulanan ambargo ABD'ye geri adım attırdı. Yaptırımlar hafifletiliyor
4
﻿Rus petrolüne uygulanan ambargo ABD'ye geri adım attırdı. Yaptırımlar hafifletiliyor
﻿Rus petrolüne uygulanan ambargo ABD'ye geri adım attırdı. Yaptırımlar hafifletiliyor
﻿Suriye’den Erdoğan’a görüşmek için 2 şart
5
﻿Suriye’den Erdoğan’a görüşmek için 2 şart
﻿Suriye’den Erdoğan’a görüşmek için 2 şart
﻿Beşiktaş Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Erdem Şatıroğlu vefat etti
6
﻿Beşiktaş Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Erdem Şatıroğlu vefat etti
﻿Beşiktaş Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Erdem Şatıroğlu vefat etti
﻿Saray'da bu haber konuşulacak. Yeniçağ saat tam 11.15'de büyük bir skandalı açıkladı
7
﻿Saray'da bu haber konuşulacak. Yeniçağ saat tam 11.15'de büyük bir skandalı açıkladı
﻿Saray'da bu haber konuşulacak. Yeniçağ saat tam 11.15'de büyük bir skandalı açıkladı
﻿Meksika’da kartel şiddeti. Okullar tatil edildi, toplu taşıma durduruldu
﻿Meksika’da kartel şiddeti. Okullar tatil edildi, toplu taşıma durduruldu
﻿Meksika’da kartel şiddeti. Okullar tatil edildi, toplu taşıma durduruldu
﻿Uyuşturucu satıcıları ateş açtı. 2 polis memuru yaralandı
﻿Uyuşturucu satıcıları ateş açtı. 2 polis memuru yaralandı
﻿Uyuşturucu satıcıları ateş açtı. 2 polis memuru yaralandı
﻿Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı
﻿Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı
﻿Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı
﻿Adana'da kimya fabrikasında yangın
﻿Adana'da kimya fabrikasında yangın
﻿Adana'da kimya fabrikasında yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.