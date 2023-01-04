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Pele, son yolculuğuna uğurlandı

82 yaşında yaşamını yitiren Brezilyalı futbol efsanesi Pele, Vila Belmiro Stadyumu'nda düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Galeri Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 03:00
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Pele, son yolculuğuna uğurlandı

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Pele, son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören ve 29 Aralık'ta hayatını kaybeden efsane futbolcu Edson Arantes do Nascimento (Pele) son yolculuğuna uğurlandı.

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Pele, son yolculuğuna uğurlandı

19 yıl formasını giydiği Santos kulübüne ait stadyumda, Pele'nin naaşı halkın ziyareti için 24 saat açık kaldı.

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Pele, son yolculuğuna uğurlandı

Efsane futbolcunun sevenleri stadyuma akın ederken bu akşam itfaiye aracının üzerine konulan Pele'nin cenazesi ilk olarak annesinin evine götürüldü.

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Pele, son yolculuğuna uğurlandı

Pele, Santos kentinde Memorial Necropole Ecumenica Mezarlığı'nda aile bireyleri ve yakın çevresinin katılıdığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Pele, son yolculuğuna uğurlandı

Hayranlarınn oluşturduğu uzun kortej ve güvenlik güçlerinin eşliğinde götürülen Pele'nin naaşı, babasının ve kardeşinin de bulunduğu 14 katlı mezarlığın ilk katında kendisi için özel olarak tasarlanan kabre defnedildi.

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Pele, son yolculuğuna uğurlandı

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Pele, son yolculuğuna uğurlandı

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Pele, son yolculuğuna uğurlandı

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