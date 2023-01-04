Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören ve 29 Aralık'ta hayatını kaybeden efsane futbolcu Edson Arantes do Nascimento (Pele) son yolculuğuna uğurlandı.
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19 yıl formasını giydiği Santos kulübüne ait stadyumda, Pele'nin naaşı halkın ziyareti için 24 saat açık kaldı.
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Efsane futbolcunun sevenleri stadyuma akın ederken bu akşam itfaiye aracının üzerine konulan Pele'nin cenazesi ilk olarak annesinin evine götürüldü.
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Pele, Santos kentinde Memorial Necropole Ecumenica Mezarlığı'nda aile bireyleri ve yakın çevresinin katılıdığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
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Hayranlarınn oluşturduğu uzun kortej ve güvenlik güçlerinin eşliğinde götürülen Pele'nin naaşı, babasının ve kardeşinin de bulunduğu 14 katlı mezarlığın ilk katında kendisi için özel olarak tasarlanan kabre defnedildi.