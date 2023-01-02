2 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Pele'nin öldükten sonraki ilk fotoğrafı. Cenazesi stada getirildi. Bir ülke ağlıyor

İşte Pele'nin öldükten sonraki ilk fotoğrafı. Cenazesi stada getirildi. Bir ülke ağlıyor

Brezilya, Pele'yi son yolculuğuna uğurluyor.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 19:32
Takip Et

Cenazesi stada getirildi. Bir ülke ağlıyor. İşte Pele'nin öldükten sonraki ilk fotoğrafı

İşte Pele'nin öldükten sonraki ilk fotoğrafı. Cenazesi stada getirildi. Bir ülke ağlıyor
+
Aa
-

Brezilyalı taraftarlar, birçok futbol otoritesi tarafından tarihin en iyi futbolcusu olarak kabul edilen ve geçen Perşembe günü 82 yaşında hayatını kaybeden Pele'yi son yolculuğuna uğurluyor.

Pele'nin cenazesi bu sabah Santos'un sahasına getirildi ve halkın ziyareti başladı.

Stad Pele posterleriyle donatılırken, tribünlere "Sen çok yaşa Kral" yazan dev bir pankart asıldı.

Yüzlerce futbolsever Pele'nin naaşını ziyaret ediyor.Yarın statta toplanan kalabalık bir cenaze alayı oluşturacak, 
Pelé'nin 100 yaşındaki annesi Celeste Arantes'in yaşadığı Kanal 6 bölgesinden geçerek, aile üyeleri için ayrılmış özel bir törenle toprağa verileceği Ekümenik Nekropolis Anı Mezarlığı'na doğru yola çıkacak.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
1
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
2
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
3
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
4
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
5
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
6
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
7
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿İstanbul Valisi Yerlikaya’dan sis uyarısı
﻿İstanbul Valisi Yerlikaya’dan sis uyarısı
﻿İstanbul Valisi Yerlikaya’dan sis uyarısı
﻿Ankara'da ekmeğe zam
﻿Ankara'da ekmeğe zam
﻿Ankara'da ekmeğe zam
﻿Kayseri'de aranan 13'ü firari hükümlü 23 kişi yakalandı
﻿Kayseri'de aranan 13'ü firari hükümlü 23 kişi yakalandı
﻿Kayseri'de aranan 13'ü firari hükümlü 23 kişi yakalandı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.