İşte Pele'nin öldükten sonraki ilk fotoğrafı. Cenazesi stada getirildi. Bir ülke ağlıyor

Brezilyalı taraftarlar, birçok futbol otoritesi tarafından tarihin en iyi futbolcusu olarak kabul edilen ve geçen Perşembe günü 82 yaşında hayatını kaybeden Pele'yi son yolculuğuna uğurluyor.

Pele'nin cenazesi bu sabah Santos'un sahasına getirildi ve halkın ziyareti başladı.

Stad Pele posterleriyle donatılırken, tribünlere "Sen çok yaşa Kral" yazan dev bir pankart asıldı.

Yüzlerce futbolsever Pele'nin naaşını ziyaret ediyor.Yarın statta toplanan kalabalık bir cenaze alayı oluşturacak,

Pelé'nin 100 yaşındaki annesi Celeste Arantes'in yaşadığı Kanal 6 bölgesinden geçerek, aile üyeleri için ayrılmış özel bir törenle toprağa verileceği Ekümenik Nekropolis Anı Mezarlığı'na doğru yola çıkacak.