Pele öldükten sonra da rekor kırdı

Brezilya'nın dünya yıldızı Pele'nin cenaze törenine 12 saatte 100 bin kişinin katıldığı açıklandı.
Brezilya basını "tarihin en kalabalık vedası" başlıklı haberlerinde cenaze törenini 30 ülkeden 1200 gazetecinin izlediğini, 3 binden fazla çelenk gönderildiğini, konukların listesinin 7 bin kişiyi geçtiğini yazdı.
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