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Pele öldükten sonra da rekor kırdı

Brezilya'nın dünya yıldızı Pele'nin cenaze törenine 12 saatte 100 bin kişinin katıldığı açıklandı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 10:46
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Brezilya basını açıkladı: Rekor cenaze. Pele çılgınlığı

Pele öldükten sonra da rekor kırdı
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Brezilya'nın dünya yıldızı Pele'nin cenaze törenine 12 saatte 100 bin kişinin katıldığı açıklandı.

Brezilya basını "tarihin en kalabalık vedası" başlıklı haberlerinde cenaze törenini 30 ülkeden 1200 gazetecinin izlediğini, 3 binden fazla çelenk gönderildiğini, konukların listesinin 7 bin kişiyi geçtiğini yazdı.

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