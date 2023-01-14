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Liverpool'a ağır darbe. Fark yedi

Premier Lig'de Brighton, Liverpool'u 3-0 yendi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 20:19
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Brighton Liverpool'u dağıttı

Liverpool'a ağır darbe. Fark yedi
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İngiltere Premier Lig'de Brighton, sahasında Liverpool'u 3-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 20. hafta maçında Brighton'a Liverpool karşısında galibiyeti getiren golleri, 46 ve 53. dakikalarda Solly March, 81. dakikada Danny Welbeck kaydetti.

Bu sonuçla Brighton, 30 puana ulaştı. Arka arkaya ikinci maçını kaybeden Liverpool, 28 puanda kaldı.

Günün diğer maçlarında ise Nottingham Forest, Leicester City'yi 2-0, Southampton, Everton'ı 2-1 ve Wolverhampton, West Ham United'ı 1-0 yendi.

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