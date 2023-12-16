Brightonlu Joao Pedro Marsilya karşısında galibiyeti getiren golü attı. Taraftarların arasına daldı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Aytunç Akın
UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Brighton, Fransa temsilcisi Marsilya'yı 88'de atılan golle 1-0 devirdi. Golün sahibi Joao Pedro, sevincini taraftarların arasında yaşadı.

Brighton, 14 Aralık'ta UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında evinde Marsilya'yı ağırladı.

İngiltere temsilcisi, mücadeleyi 88. dakikada Joao Pedro'nun attığı golle 1-0 mağlup etti ve grup liderliğine yükseldi.

Joao Pedro, attığı golün ardından sevincini taraftarların arasında atlayarak kutladı. O anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

MARSİLYA VE BRIGHTON GRUPTAN ÇIKTI
Brighton, B grubundan 13 puanla lider çıkarken, Marsilya 11 puanla gruptan çıkan bir diğer takım oldu.

Grupta Ajax 3 puanla 3. olurken, AEK 4 puanla son sırada kaldı.

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