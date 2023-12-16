Brightonlu Joao Pedro Marsilya karşısında galibiyeti getiren golü attı. Taraftarların arasına daldı

Brighton, 14 Aralık'ta UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında evinde Marsilya'yı ağırladı.

İngiltere temsilcisi, mücadeleyi 88. dakikada Joao Pedro'nun attığı golle 1-0 mağlup etti ve grup liderliğine yükseldi.

Joao Pedro, attığı golün ardından sevincini taraftarların arasında atlayarak kutladı. O anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

MARSİLYA VE BRIGHTON GRUPTAN ÇIKTI

Brighton, B grubundan 13 puanla lider çıkarken, Marsilya 11 puanla gruptan çıkan bir diğer takım oldu.

Grupta Ajax 3 puanla 3. olurken, AEK 4 puanla son sırada kaldı.