Galatasaray'ı Avrupa Ligi'nde bekleyen para ortaya çıktı

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Galatasaray'ı Avrupa Ligi'nde bekleyen para ortaya çıktı
Grubu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi play-off turunda devam edecek olan Galatasaray'ın kazanacağı muhtemel para belli oldu

Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag’a 1-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi’ne giden Galatasaray’ın kazanabileceği para ödülleri ortaya çıktı.

500 BİN EUROYU KASASINA KOYACAK
Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılım hakkı olarak 500 bin euroyu kasasına koyacak.

KUPAYI KAZANANA 8.6 MİLYON EURO
Galatasaray son 16 turuna kalması halinde ise 1.2 milyon euro kazanacak. Çeyrek finale yükselen her takım 1.8 milyon euroyu kasasına koyacak UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kalmanın getirisi ise 2.8 milyon euro olarak belirlendi.UEFA Avrupa Ligi finale kalınması halinde 4.6 milyon, kupayı kazanması halinde ise 8.6 milyon euro elde edecek.

HER GALİBİYETE 630 BİN EURO
UEFA Avrupa Ligi'nde her galibiyete 630 bin euro veriliyor. Beraberlikte ise kulüpler 210 bin euro bonus kazanıyor.

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