Brüksel'i Erik Dalı ile salladılar. Hollandalılar bile eşlik etti

2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, şampiyonluğun sevincini Erik Dalı ile kutladı. Milli takımımızı bekleyen Hollandalı voleybolcular da Sultanlar'a eşlik etti.