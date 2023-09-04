Brüksel'i Erik Dalı ile salladılar. Hollandalılar bile eşlik etti

2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, şampiyonluğun sevincini Erik Dalı ile kutladı. Milli takımımızı bekleyen Hollandalı voleybolcular da Sultanlar'a eşlik etti.

Brüksel'i Erik Dalı ile salladılar. Hollandalılar bile eşlik etti

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup eden Filenin Sutlanları, zaferin ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Maçtan sonra eğlenmeye tam gaz devam eden Sultanlar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Erik Dalı şarkısı ile 'göbek attı.'

HOLLANDALILAR DA EŞLİK ETTİ

Filenin Sultanları'nı bekleyip ayrılmayan Avrupa üçüncüsü Hollanda Milli Takımı, Millilerimizle birlikte Erik Dalı oynadı.

KUPA EDA ERDEM'İN ELLERİNDE KALKTI

Madalyalarını alan Filenin Sultanları, büyük bir emekle kazandıkları kupayı kaldırdı.

Kupayı, milli takım kaptanı Eda Erdem kaldırdı.

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