Milli Takımın uçağının İstanbul'a iniş görüntüleri ortaya çıktı

Belçika'dan dün İstanbul'a gelen Ay Yıldızlılarımızı taşıyan uçak İstanbul'da havalimanında büyük coşkuyla karşılandı.

Uçağın pilotu da Filenin Sultanları için sürpriz bir anons yaptı. Pilot, "Aramızda çok önemli konuklarımız var. Dün yine bayrağımızı gururla dalgalandıran Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm Türkiye'yi sevince boğan, Türk kadınının gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösteren, Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları Kadın Voleybol Milli Takımı'mız bizlerle. Verdiğiniz mücadeleyle Türk gençliğine örnek oldunuz ve başarılarınız ile 85 milyonu gururlandırdınız" dedi.

Pilot konuşmasını, "Bize tarifi zor bu güzel duyguları yaşatan oyuncularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, İstiklal Marşı'nı mutluluk ve gözyaşlarıyla okumamızı sağladığınız için sizlere sonsuz teşekkürler ediyoruz" sözleriyle sonlandırdı.

TARİFELİ UÇAĞA TEPKİ GÖSTERDİLER

Sosyal medya kullanıcıları uçağın görüntüleri paylaşıp Filenin Sultanları'nın tarifeli uçakla ülkeye dönmesine tepki gösterdi.

Vatandaşlar, "Gücünüz şampiyonluk getiren Filenin Sultanları'na özel uçak ayarlamaya yetmedi mi?", "Avrupa şampiyonu olmuşsun, tarifeli uçakla ülkeye dönüyorsun. Özel uçak ayarlayamadınız mı şampiyonlara. İntikam mı alıyorsunuz aklınızca" sözleriyle eleştirdi.