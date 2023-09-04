Sabaha kadar rüyanıza Ebrar girsin. Başınıza Ebrar kadar taş düşsün

A Milli Kadın Voleybol takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-2 devirerek Avrupa Şampiyonu olmaya başardı. Filenin Sultanları yaklaşık 2 buçuk saat oynanan maçta terleye terleye şampiyonluğu aldı.

Sabaha kadar rüyanıza Ebrar girsin. Başınıza Ebrar kadar taş düşsün

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonu finalinde Sırbistan ile karşılaştı.

Mücadeleyi 3-2 kazanan Sultanlar, Avrupa Şampiyonu oldu.

'Boş yapma Abdülhamid' lafıyla gündem olan ve bazı kesimler tarafından tepki çeken Ebrar Karakurt, maçın en iyilerinden birisiydi.

Skora yaptığı katkılarla mücadelenin yıldızlarındandı.

Sosyal medyadan Ebrar Karakurt'a büyük destek geldi.

Şampiyonluk sonrası ''Seni çok seviyoruz Ebrar Karakurt. Çok seviyoruz.'' ''Milli gurur diyeceksiniz.'' tarzında yorumlar yapıldı.

''BİZ TÜRKİYE'YİZ''

Ebrar Karakurt, maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''BİZ TÜRKİYE'YİZ BİZ ŞAMPİYONUZ! Tribünlerde ve ekran başında sizler, sahada biz! Birlikte savaştık ve kazandık!! Bu şampiyonluk güzel ülkemiz için... Avrupa'nın en büyüğü TÜRKİYE!'' ifadelerini kullandı.

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