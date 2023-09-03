AKP'li belediyenin takım fotoğrafından sildiği Ebrar Karakurt'u federasyon tek başına koydu

Beyoğlu Belediyesi'nin final maçını dev ekranda yayınlayacağını duyurduğu görselde yer vermemesine Türkiye Voleybol Federasyonu, sadece Ebrar Karakurt'un olduğu bir gönderiyi paylaşarak cevap verdi

AKP'li belediyenin takım fotoğrafından sildiği Ebrar Karakurt'u federasyon tek başına koydu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası final maçında Sırbistan ile karşıya karşıya gelecek.

Ebrar Karakurt'a geçtiğimiz gün bir sosyal medya kullanıcısı, Karakurt’un paylaşımının altına “Müslüman Türk milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…” diye yazmıştı. Karakurt ta bu yoruma “Boş yapma Abdülhamid” diyerek yanıt vermişti.

Bu cevabı sonrası troller tarafından hedef haline getirilen Ebrar Karakurt Beyoğlu Belediyesi'nin Sırbistan’a karşı oynanacak final maçını dev ekranda yayınlayacağını duyurduğu görselde gösterilmedi

Belediyenin bu paylaşımından sonra Türkiye Voleybol Federasyonu ise sosyal medya hesabından sadece Ebrar Karakurt'un olduğu bir gönderi paylaştı.

BELEDİYENİN EBRAR KARAKURT'A YER VERMEDİĞİ DUYURU

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FEDERASYONUN BUNA KARŞILIK SADECE EBRAR'I KOYDUĞU GÖNDERİ

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