Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Bruma, SC Braga'ya kiralandı. Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tue Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekiz'in SC Braga takımına kiralanmıştır. Bruma'nın başarılı bir sezon geçirmesini diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

KONTENJANA TAKILDI

Fenerbahçe, Portekizli futbolcuyu sezon başında kiralık olarak PSV'den kadrosuna katmıştı. Yabancı kontenjanı nedeniyle 28 yaşındaki futbolcuya sezonun ilk yarısında lisans çıkartılmamıştı. Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta ise Bruma'nın bonservisini PSV'den 4.250 bin euro karşılığında almıştı.

Braga ise Bruma'nın sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu. Portekiz ekibinden yapılan duyuruda Bruma için yapılan anlaşmada satın alma maddesinin yer almadığı aktarıldı.