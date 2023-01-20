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Fenerbahçe Bruma'yı bitirdi

Fenerbahçe, PSV Eindhoven'dan kiralık olarak kadroda olan Portekizli futbolcu Bruma'nın 4 milyon 250 bin Euro'ya bonservisinin alındığını kamuoyuna duyurdu.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 17:22
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Bruma'da işlem tamam

Fenerbahçe Bruma'yı bitirdi
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Sarı-lacivertliler, Bruma ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertlilerin konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Kadromuzda kiralık olarak yer alan Bruma'nın, kulübü PSV Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Bu anlaşma sonucunda PSV Eindhoven kulübüne 4 milyon 250 bin Euro transfer bedeli ödenecektir" denildi.

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Bruma ile de 2.5+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.


 

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