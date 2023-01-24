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Bruma futbolu bırakmalı: Efsane futbolcu Van de Kerkhof konuştu

Fenerbahçe'nin hafta içerisinde PSV'den 4 milyon 250 bin euroya bonservisini aldığı Bruma için Hollanda'dan sert bir eleştiri geldi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 10:50
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Bruma'ya sert eleştiri: Futbolu bırakmalı

Bruma futbolu bırakmalı: Efsane futbolcu Van de Kerkhof konuştu
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PSV'nin efsanelerinden Van de Kerkhof, katıldığı bir podcast yayınında, "Bu hafta aldığım en güzel haber, o çocuğun (Bruma) satılmasıydı. Tüm haftam bu sayede mutlu geçti. PSV'nin bu yüz yıldaki en kötü transferiydi. Bana göre Bruma, futbolu bırakmalı" ifadelerini kullandı.
Bu arada Rizespor maçında kadroya alınan Portekizli oyuncu, dünkü karşılaşmada dışarıda bırakıldı.

İŞTE KARİYERİ

24 Ekim 1994 tarihinde Gine Bissau'da doğdu. Profesyonel futbol kariyerine Sporting altyapısında başladı. Sırasıyla Galatasaray, Gaziantepspor, Real Sociedad, Leipzig, PSV, Olympiakos formaları giydi. Fenerbahçe, sezon başında oyuncuyu PSV'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertliler, 4.25 milyon euro ödeyerek oyuncunun bonservisini de aldı. Forvet hattında forma giyen deneyimli isim, sol kanat olarak görev yapıyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Bruma'nın boyu 1.73 cm... Yıldız ismin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Portekiz Milli Takımı ile 9 maça çıkıp 1 de gol atan Bruma'nın, güncel piyasa değeri ise 3.6 milyon euro...

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