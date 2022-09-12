12 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin çöpe attığı 120 milyonun hesabını sordu. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

Fenerbahçe'nin çöpe attığı 120 milyonun hesabını sordu. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 11:25
Takip Et

Transfer döneminde kimsenin nedenini anlayamadığı eski Galatasaraylı Bruma'yı Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından kiralayan Fenerbahçe ne yapmak istiyor

Fenerbahçe'nin çöpe attığı 120 milyonun hesabını sordu. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
+
Aa
-

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

120 milyon lira büyük para.
Üstelik eoru cinsinden; 6.5 milyon euro!
Euronun artışı düşünülürse 120 milyon lira kimbilir bir yıl sonra kaç liraya çıkacak!
Fenerbahçe işte bu parayı çöpe attı!
Transfer döneminde kimsenin nedenini anlayamadığı bir transfer yaptı Fenerbahçe; eski Galatasaraylı Bruma'yı Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından kiraladı.
- Kiralama bedeli olarak 1 milyon euro ödendi.
- Futbolcuyla bir yıl için yaklaşık 1.5 milyon euroya imza atıldı.
- Bir de sezon sonunda 4 milyon eurolu satın alma şartı sözleşmeye eklendi. Yani Fenerbahçe'nin sezon bitince Bruma'yı 4 milyon euroya satın alması gerekiyor.


Toplam 6.5 milyon euro ediyor.
Ve bu Bruma önce UEFA listesinin dışında bırakıldı, sonra da Süper Lig kadrosuna alınmadı.
İşin enteresanı da teknik direktör Jorge Jesus bu kararı alan. Israrla istediği, milyonlarca euroya mal olan Bruma turist konumuna düştü şimdi.
Hem cebine dünyanın parasını koyacak, hem de turist olarak her şey dahil İstanbul'da yaşayacak.
Peki Fenerbahçe'nin çöpe atılan bu parasının hesabını kim verecek?
Jesus madem beğenmiyordu da bu adamı neden aldırdı?


Yıllardır patlama yapacak diye kulüp kulüp gezen Bruma'nın transferine kimler onay verdi?
Arada menajer var mıydı?
Bu sorular daha uzayıp gider. Ama ne sorarsan sor ülkenin bu ekonomik durumunda, kulüplerin borç batağında olduğu dönemde bu para gitti, gidecek.
Belki Fenerbahçe herhangi bir Arap kulübüne gönderir göndermesine de...
Yine de birilerinin hesap vermesi gerekiyor.
Kim neden aldırdı, kim neden aldı bu Portekizliyi? Yoksa Jesus vatandaşına kıyak mı yaptı?

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kocasını mutlu edecek 3 metres arıyor. Asgari ücret verecek. Bu kadarı da pes dedirtti
1
﻿Kocasını mutlu edecek 3 metres arıyor. Asgari ücret verecek. Bu kadarı da pes dedirtti
﻿Bilim dünyası şokta. Hititlerin başkentinde 3500 yıllık keşif Yüzlercesi bulundu
2
﻿Bilim dünyası şokta. Hititlerin başkentinde 3500 yıllık keşif Yüzlercesi bulundu
﻿Yer yarıldı 7.6 büyüklüğünde deprem görüntüler korkunç
3
﻿Yer yarıldı 7.6 büyüklüğünde deprem görüntüler korkunç
﻿''Mucize doktor'' tam 6 ay sonra hastalarıyla buluştu
4
﻿''Mucize doktor'' tam 6 ay sonra hastalarıyla buluştu
﻿İYİ Parti 81 il başkanından ortak açıklama. İstifa ettim diyen Yozgat İl Başkanı Metin Özışık katıldığı son toplantıda ne dedi
5
﻿İYİ Parti 81 il başkanından ortak açıklama. İstifa ettim diyen Yozgat İl Başkanı Metin Özışık katıldığı son toplantıda ne dedi
﻿Prof. Dr. Ayaz acil diyerek duyurdu. Saniye saniye görüntülendi
6
﻿Prof. Dr. Ayaz acil diyerek duyurdu. Saniye saniye görüntülendi
﻿Kocaeli'de otobüs ve tramvaylarda yeni tarife dönemi
7
﻿Kocaeli'de otobüs ve tramvaylarda yeni tarife dönemi
﻿Gaziantep’te bir haftalık bebek çöpte bulundu
﻿Gaziantep’te bir haftalık bebek çöpte bulundu
﻿Gaziantep’te bir haftalık bebek çöpte bulundu
﻿Sağlık çalışanı görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti
﻿Sağlık çalışanı görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti
﻿Sağlık çalışanı görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti
﻿81 ilde okul çevrelerinde yoğun denetim
﻿81 ilde okul çevrelerinde yoğun denetim
﻿81 ilde okul çevrelerinde yoğun denetim
﻿Ukrayna Türk iş insanlarına yaptırım istedi iddiası
﻿Ukrayna Türk iş insanlarına yaptırım istedi iddiası
﻿Ukrayna Türk iş insanlarına yaptırım istedi iddiası
﻿ABD Açık'ta zafer Carlos Alcaraz
﻿ABD Açık'ta zafer Carlos Alcaraz
﻿ABD Açık'ta zafer Carlos Alcaraz
﻿Bu meyve ve sebzelerde şeker hiç yok
﻿Bu meyve ve sebzelerde şeker hiç yok
﻿Bu meyve ve sebzelerde şeker hiç yok
﻿Demokrasi tarihinin kara lekesi. 12 Eylül darbesinin üzerinden 42 yıl geçti
﻿Demokrasi tarihinin kara lekesi. 12 Eylül darbesinin üzerinden 42 yıl geçti
﻿Demokrasi tarihinin kara lekesi. 12 Eylül darbesinin üzerinden 42 yıl geçti
﻿Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personel alacak
﻿Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personel alacak
﻿Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personel alacak
﻿Yargıtay'dan milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren karar
﻿Yargıtay'dan milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren karar
﻿Yargıtay'dan milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren karar
﻿Adıyaman Üniversitesi personel alacak
﻿Adıyaman Üniversitesi personel alacak
﻿Adıyaman Üniversitesi personel alacak
﻿Büyüyene kadar belirti vermiyor. İşte böbrek kistinin en yaygın 5 belirtisi
﻿Büyüyene kadar belirti vermiyor. İşte böbrek kistinin en yaygın 5 belirtisi
﻿Büyüyene kadar belirti vermiyor. İşte böbrek kistinin en yaygın 5 belirtisi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.