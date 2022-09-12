Fenerbahçe'nin çöpe attığı 120 milyonun hesabını sordu. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

120 milyon lira büyük para.

Üstelik eoru cinsinden; 6.5 milyon euro!

Euronun artışı düşünülürse 120 milyon lira kimbilir bir yıl sonra kaç liraya çıkacak!

Fenerbahçe işte bu parayı çöpe attı!

Transfer döneminde kimsenin nedenini anlayamadığı bir transfer yaptı Fenerbahçe; eski Galatasaraylı Bruma'yı Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından kiraladı.

- Kiralama bedeli olarak 1 milyon euro ödendi.

- Futbolcuyla bir yıl için yaklaşık 1.5 milyon euroya imza atıldı.

- Bir de sezon sonunda 4 milyon eurolu satın alma şartı sözleşmeye eklendi. Yani Fenerbahçe'nin sezon bitince Bruma'yı 4 milyon euroya satın alması gerekiyor.



Toplam 6.5 milyon euro ediyor.

Ve bu Bruma önce UEFA listesinin dışında bırakıldı, sonra da Süper Lig kadrosuna alınmadı.

İşin enteresanı da teknik direktör Jorge Jesus bu kararı alan. Israrla istediği, milyonlarca euroya mal olan Bruma turist konumuna düştü şimdi.

Hem cebine dünyanın parasını koyacak, hem de turist olarak her şey dahil İstanbul'da yaşayacak.

Peki Fenerbahçe'nin çöpe atılan bu parasının hesabını kim verecek?

Jesus madem beğenmiyordu da bu adamı neden aldırdı?



Yıllardır patlama yapacak diye kulüp kulüp gezen Bruma'nın transferine kimler onay verdi?

Arada menajer var mıydı?

Bu sorular daha uzayıp gider. Ama ne sorarsan sor ülkenin bu ekonomik durumunda, kulüplerin borç batağında olduğu dönemde bu para gitti, gidecek.

Belki Fenerbahçe herhangi bir Arap kulübüne gönderir göndermesine de...

Yine de birilerinin hesap vermesi gerekiyor.

Kim neden aldırdı, kim neden aldı bu Portekizliyi? Yoksa Jesus vatandaşına kıyak mı yaptı?