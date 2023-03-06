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Trabzonspor'un iki yıldızının kulübe ihtar çektiği ortaya çıktı

Bu ay sonu için, olağan üstü seçimli kongre kararı alan Trabzonspor, bugünlerde bir geçiş dönemi yaşarken iki oyuncusunun menajeri, alacak nedeniyle bordo mavili kulübe protesto çekti.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 10:16
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Bruno Peres ve Philippe Gbamin'den Trabzonspor'a büyük şok

Trabzonspor'un iki yıldızının kulübe ihtar çektiği ortaya çıktı
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Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ
Brezilyalı Bruno Peres ve Fildişili Philippe Gbamin’in menajerlerinin, bu ihtarı üzerine her iki oyuncuyla bir görüşme yapılarak, ortadaki durumun kendilerine izah edildiği ve söz konusu ödemelerin kongrenin hemen sonrasında bu ay sonu ya da nisan ayının hemen başında yapılabileceğine dair, kendilerine söz verildiği belirtildi.
Bu arada; takımda bulunan diğer yabancı oyunculardan bazılarının menajerlerinin de ihtar çekebilecekleri ifade edilirken, bu konuda şimdilik bir girişim yapmadıkları öğrenildi.
Öte yandan Bordo Mavililer, Süper Lig'in 25. haftasında Akyazı’da karşılaşacağı Adana Demirspor maçı için hazırlıklarına, Trabzonspor Tesisleri’n de başladı.
Kendi sahasında 36 maç sonra ilk kez yenildiği HangiKredi Ümraniyespor maçında oynayan futbolcuların, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanın ardından, Abdullah Avcı her nedense takıma iki günlük izin verdi. Hamsik, Visca ve Brezilyadan dönecek olan Hugo’nun da yer almasının beklendiği Trabzonspor, 8 Mart Çarşamba günü yapacağı çalışmayla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına tekrar başlayacak.

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