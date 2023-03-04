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Abdullah Avcı'dan protestolarla ilgili flaş açıklama

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniyespor maçından sonra konuştu.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 19:21
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Abdullah Avcı'dan flaş sözler

Abdullah Avcı'dan protestolarla ilgili flaş açıklama
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniyespor'a yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Avcı şunları söyledi:

"Başkanın ayrılmasıyla ilgili bence en güzel tarafı ne mutlu ki şampiyonluk yaşandı. Harika bir şekilde yaşamıştır. Bugünlere baktığında tarihte her zaman güzelliklerle anılacaktır. Başkana yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Profesyoneller özellikle başkanlarla yöneticilerle imzalar atıyoruz. Sonuçta hizmeti Trabzonspor camiasına yapıyoruz. Esas olan Trabzonspor ve camiasıdır. En iyi şekilde hizmet edebilmek, iyi bir hafıza oluşturabilmek amacımız."

Avcı, protestolar ve istifa çağrılarıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Gol atamadıkça, kaçırdıkça özgüven kayıpları sahanın içinde olabiliyor. 20 tane net pozisyon var son 3 maçta. Her şey deniyoruz. İkinci yarı itibariyle rakip formasyon değişikliği yaptı. Sonra gol yedik. Özellikle golü yedikten sonra kırılmalar yeniden başlıyor. Oyuncunun duygusu karışıyor. Çevirmek için birçok hamle oldu ama karşılığını alamadık. Rakibi tebrik ediyorum. Enerjinin zaman zaman çıktığı zaman zaman kaybolduğu anlar oldu. Evimizde kaybetmek çok üzdü. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Edin Visca ve Hamsik belki haftaya dönecekler… Üzgünüz… Bundan sonraki süreci daha sağlıklı nasıl götürebiliriz ona bakacağız. 
 
Protesto bu oyunun içinde var. Transfere bile ihtiyacımız yok, taraftara ihtiyacımız var dedim. Oyunun içinde bu var. Maç bittikten sonra yapılması daha doğru. Trabzonspor camiasına zarar verecek hiçbir şey yapmadım."

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