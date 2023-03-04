Abdullah Avcı'ya tribünlerden istifa çağrısı geldi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor'a evinde 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da tribünler teknik direktör Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti.



"ABDULLAH AVCI İSTİFA"

Bordo-Mavililer, evinde 726 gün sonra kaybetti.

Sezon başından bugüne istediği skorları alamayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı aleyhine tezahüratlar yapıldı.

Tribünler "Abdullah Avcı istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.



GRUBU SUSTURDULAR

Maç sırasında Abdullah Avcı'ya istifa çağrısında bulunan küçük grup sadece 1 dakika bağırabildi. Sonrasında büyük çoğunluk bağıran grubu yuhladı ve susturdu.

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