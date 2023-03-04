36 maçlık namağlubiyet bedavaya gitti

TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

FC Basel’i 1-0 yendikten haftalar sonra, Trabzonspor yine Akyazı’nın düzlüğüne indi.

Suvva Tepesi’ni önüne, Karadeniz’in koyu maviliğini ve rüzgarını arkasına alan Bordo Mavililer; bu sefer çift santraforlarla başlayınca, lig sonuncusu önünde ilk 45 dakikada rakip sahaya karargah kurdu.

Özellikle Abdülkadir Ömür’ün, oyunun daha başlarında bir aşırtma vuruşu ve birde gelen ortayı göğsüyle rakip kaleye gönderdiği toplar var ki, ikisi de üst direkte patladı. İlk yarı için talihsizliklerin başlangıcıydı. Hele de Uruguaylı Gomez’in rakip kale önünde altı pas içerisinde kaçırdığı aşırtma vuruşu, son anda vuramadığı ve dışarı vurduğu sert şut ile üç net gol pozisyonunun üzerine ‘rest’ çizgisi çekerken! Bordo Maviler ilk yarıyı farklı önde kapatacağı bu maçın devre arasında, soyunma odasına golsüz bir skorla gitti.

Bu pozisyonlardan birinde; Gomez’in vuruşunda en son kale içindeki gol çizgisinden topu kafayla uzaklaştıran ise Mustafa Eser oldu.

Yeni yönetim listesini hazırlayan Trabzonspor’un yeni başkan adayı, kulübün mevcut As Başkanı Ertuğrul Doğan’da, bu 90 dakikada tribündeki yerini alırken, karşılaşmayı yayıncı kuruluşun şifresiz vermesi üzerine ev sahibi, az sayılabilecek yaklaşık 10 bin taraftarı önünde üç puanı sürekli arayıp duran taraf oldu.

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İlk yarıda yakaladığı net pozisyonları cömertçe harcayan Avcı’nın öğrencileri, ikinci yarıda zaman zaman hoş olmayan ‘’Yuhhh’’sesleri altında beraberliği yakalamak için uğraştı.

Kaleci Serkan’ın kadro dışı, Kartal’ında sakat olduğu İstanbul ekibi, fark yememenin hesabını yaparken, ikinci yarının 52 nci dakikasında Sekidika, 65 nci dakikada da Umut Nayir ile bir anda 2-0 öne geçti.

Fark yememenin hesaplarını yapan teknik adamları Recep Uçar, beklemediği bir hazinenin ortasına düşünce sanırım o da şaşırmıştır, oyuncuları da…

Visca, Dorukhan, Hamsik ve son gün Bakasetas’ın sakatlıklarını yaşayan ev sahibi ekip de, kadroda olmayan oyuncu ise Serkan Asan idi.

Yeni transfer L. Markoviç cezalı olduğu için, memleketinde her nedense izin yapan Hugo’da, Avcı’nın kadrosunda bugün olmayan diğer oyunculardı.

İkinci yarıya yine galibiyet niyetiyle başlayan Karadeniz ekibi, beklediği golü son 10 dakikaya girilirken çok zor pozisyonda iyi vuran, kendini bilmezlerin oyuna girdikten sonra ‘Yuhh’ çektikleri Yusuf Yazıcı ile buldu. Yazıcı, bu yarının başında Umut Bozok’un yerine oyuna dahil olmuştu.

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Oyunun İlerleyen sürelerinde; Denswil, Siopis, Trezeguet ve Doğucan’da yerlerini, Naci, Bardhi, Eren ve Lahtimi’ye bırakması 0-2’den sonra maça hareket getirdi, getirmedi değil.

Bordo Mavililer geçtiğimiz sezon dahil bu sezonda, ilk kez bu kadar az taraftarı önünde Akyazı’da hem galibiyet ararken, hem de yenilmezlik unvanını vermeme niyetindeydi.

Basel deplasmanında olduğu gibi bu 90 dakikada top rakip kaleden içeri girmeyince, girmedi. Yalnız Gomez’in son vuruşları olağanüstü çok kötüydü, bunu da ‘es’ geçmeyelim.

Karşılaşmanın uzatma dakikaları içerisinde rakip oyuncu ve kendisiyle sürtüşmeye giren, bu maçta kendine güvensiz bir 90 dakika yöneten orta hakem Kadir Sağlam, Trabzonspor’dan Naci’yi kırmızı kartla sahanın dışına gönderdi. Kırmızı kart bir kenara, oyunun büyük bir bölümüne bakınca Sağlam, gözlemcileri Muhittin Boşat ve İbrahim Aksoy’dan kaç puan aldı merak ediyorum.

En son 2021 yılının yine mart ayında Trabzon’da, Alanyaspor’a 3-1 mağlup olan Bordo mavililer, tam iki yıl Akyazı’da yenilmedi. Yine bir mart ayında iki yıl aradan sonra, bu sefer ilk kez Ümraniyespor’a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu rekorunu çok zayıf bir takıma karşı kaybetmesi ise sanırım tüm takımın kadrosu kadar, taraftarlarını da, camiayı üzmüştür.

Bu maçın üçte birlik bölümünde farklı öne geçmesini bozuk para gibi harcayan Trabzonspor’un, ligde neredeyse küme düşmesi kesinleşmeye yakın olan; ahı gitmiş vahı kalmış bir Ümraniye takımına, Akyazı’da son 36 maçlık namağlup rekorunu teslim etmesi ise bu maçın en kötü ve en talihsiz fotoğrafıydı.