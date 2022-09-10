Gazeteci Uğur Meleke'den flaş Josef De Souza paylaşımı ''Fıkra bu kadar''

Josef de Souza'nın kırmızı kart iptali için Tahkim Kurulu'na başvuran Beşiktaş'ın talebi reddedildi.

Ünlü Gazeteci ve spor yorumcusu Uğur Meleke bu konu hakkında bir tweet paylaştı.

''FIKRA BU KADAR''

Uğur Meleke yaptığı paylaşımda; ''Gülşen 46 yaşında. Ses sanatçısı. Küçük bir evladı var. 4 gün kaldı gözaltında. 4 metre tırmanıp 60 metre depar atan, futbolculara uçan tekmeyle saldıran 20 yaşındaki sporsevmez, 12 saat sonra salıverildi. Saldırıya yanıt veren Josef bu hafta cezalı. Fıkra bu kadar.'' ifadelerine yer verdi.

NELER OLMUŞTU?

Spor Toto Süper Lig 'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederken, maçın bitiş düdüğü sonrası yaşanan olaylar karşılaşmanın önüne geçti. Bir taraftar Beşiktaşlı Cenk Tosun'a uçan tekme atarken, Josef de Souza kırmızı kart gördü.

Bir Ankaragücü taraftarı, maçın bitmesinin ardından Cenk Tosun ve Salih Uçan'a saldırdı, Josef de Souza ise tekme atan kişiyi yakaladı ve bölgeden uzaklaştırdı.

Maçın hakemi Mete Kalkavan, Josef de Souza'ya taraftara müdahale etmesi sebebiyle kırmızı kart gösterdi.