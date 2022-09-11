Şimdi 'Alın bu liginizi başınıza çalın' deme vaktidir. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Olayı bir daha anlatmayayım. Bütün Türkiye biliyor. Avrupa bile şaşkınlık içinde olup bitenleri izliyor.

Ankara'da sahaya giren bir teröristin Beşiktaşlı futbolculara saldırmasından bahsediyorum. Josef'in de arkadaşlarını koruma adına saldırgana müdahale etmesinden.

Taraflı tarafsız hepimiz ayağa kalktık değil mi? Bu olaya tepki göstermek için ille de Beşiktaşlı olmaya gerek var mıydı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bile, "Bu saldırı hepimize yapılmış saldırıdır" demedi mi?

Peki sonra ne oldu?

- Yakalanan saldırgan serbest bırakıldı. Şimdi Ankara sokaklarında geziyor. Belki de kimileri tarafından da kahraman ilan edilmenin gurununu (!) yaşayıp, bundan sonraki maçlarda ne yapacağını düşünüyor!

- Beşiktaş maçında 90 dakika boyunca sahaya yabancı madde yağdırıldı. Korner, taç atışı yapmak Beşiktaşlı futbolcular için o kadar tehlikeliydi ki, pet su şişeleri havalarda uçuştu. Sonunda da sahasında Beşiktaşlı futbolculara fiili saldırıda bulunuldu. 1 maç (yazıyla bir) ceza aldı, kurtuldu.

- Arkadaşlarını ve belki de hakemi bile saldırıdan koruyan Josef'e ne oldu? O hakem kırmızı kart gösterdi. Peşinden kırmızı kart cezası onaylandı, iyi mi? Bir de TFF utanmadan açıklama yaptı; başka cezaya gerek yok, diye. Yani olanların en masum adamı yarınki maçta cezalı diye oynamayacak şimdi.

- Josef bunun üzerine basın toplantısı yaptı dün. Gözyaşlarını tutamadı. İsyanından değildi bu gözyaşları bana göre. Duyarsızlıktandı.

- Bekledi Josef. Ama kulübünden çıt çıkmadı iyi mi? Beşiktaş Kulübü rest çekmedi federasyona, çekemedi. Bu nedir kardeşim, futbolcumun can güvenliğini koruyamıyorsun bir de ceza veriyorsun demedi, diyemedi. "Eyy federasyon, senin tahkimin ekstra cezaya gerek yok, diyor. Bu nasıl bir hakarettir. Ne cezası kardeşim" diye diklenmedi, diklenemedi.

- Baktı ki kimse arkasında yok; Josef de basın toplantısından bir süre sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı, "Artık Türkiye'de duramam" diye.

Bu olay ibreti alem için tarihe geçecek bir olaydır.

Adaletsizliğin futbola da nasıl girdiğinin kanıtıdır.

Heyetle Paris'e sudan sebeplerle geziye giden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindekiler seyahati meyahati bir kenara bırakıp Türk futbolunun sorunlarına, hele de şu son olaya müdahele edip, rezilliğe yol vermemelidir. Ama verdiler bir kere.

Ankaragücü'ne 1 maç ceza, saldıranı serbest bırakma, arkadaşlarını koruyan Josef'e ceza ha! Bir de dalga geçer gibi "Başka cezaya gerek yok" diye açıklama ha!

Bu ne demektir biliyor musunuz? Saha dışında zaten can güvenlikleri olmayan futbolcuların saha içinde de can güvenlikleri kalmadı demektir. Saha dışında derken; Fenerbahçe'ye Rize'de yapılan silahlı saldırıyı kastediyorum. Ne oldu, yapanlar nerede? Şimdi saha içinde de kalmadı.

Bütün kulüplerin, futbolcuların bu olay nedeniyle birleşmeleri, TFF'ye ve kurullarına gereken dersi vermeleri gerekmektedir.

Vermiyorlarsa...

O zaman görev senin Beşiktaşlı.

Ayağa kalk! Beşiktaş'a bu hakareti yapanın yanına kar bırakma!

Takım kaptanın Josef'in arkasında dur, onu gözyaşları içinde yalnız koyma!

Madem ki yönetim öyle duruyor! Dayan kapıya kaldır ayağa!

Daha 5. haftada bunlar yapılıyorsa eğer... Sessiz kalırsan bundan sonra neler yapılacağını anla!

Bu şekilde ligi oynasan ne olur, oynamasan ne olur!

"Çekiliyoruz bu ligden, alın başınıza çalın" deyin bakın ne olacak; tarihi duruş işte budur!