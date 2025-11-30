Sibel Can ile kendisinden 11 yaş küçük iş insanı Emir Sarıgül için zaman zaman ‘evlendi’ haberleri çıkıyor. Hatta evlilik mevzusu TT bile oluyor.

‘Bu aşkta kim evlenmek istiyor, kim kaçıyor?’ ise merak konusu. Evliliği istemeyen, böyle çok daha mutlu olduğunu söyleyen kişi Sibel Can’mış. Emir Sarıgül de bu karara saygı gösteriyormuş.

Bu arada CHP Erzincan milletvekili babası Mustafa Sarıgül’ün bir dönem bu ilişkiye karşı olduğu magazin kulislerinde çok konuşuluyordu. Şimdiki durum şöyleymiş: Mustafa Sarıgül de ilişkiye onay vermiş. Bu arada Sibel Can’ın her konuda danıştığı, akıl aldığı kişinin merhum Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç olduğunu da belirtelim.

Emir Sarıgül sevgilisi Sibel Can’ı, sahneye çıktığı gece kulübünde 1 numaralı aile locasından izliyor.

7 milyon TL toplanan sosyetik baloda

Papa 14. Leo paniği

Cemiyetin tanınmış ismi, hayvanseverliği ile bilinen Derin Mermerci ‘Bir Can Bir Candır’ adlı derneği için Beyoğlu’ndaki Çapa Pera’da bir balo düzenledi. Mermerci ailesinin tüm üyelerinin ev sahipliği yaptığı gecede sosyeteden kimi ararsanız oradaydı. İş dünyasının yanı sıra sanat ve spor camiasından tanınmış isimleri de geldi. Hadi 300 kişilik davette neler yaşandığını anlatalım…

Gecede 7 milyon TL toplandı

Biletlerin kişi başı 30 bin TL’den satıldığı geceden 7 milyon TL’ye yakın para toplanmış. Derin Mermerci ve arkadaşları bu parayla İstanbul’da sahibi oldukları büyükçe bir arsaya dört dörtlük barınak yapacaklar. Derin Hanım’ın yıllardır barınaklar konusundaki mücadelesini bilmeyen yok.

Yollar kapatılınca panik yaşandı

Balo şıklığında geçen davette küçük bir kriz de yaşanmış. Bilindiği üzere; Papa 14. Leo’nun ziyareti nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Derin Mermerci’nin konuklarının davet mekanına geleceği yollarla, Papa’nın geçeceği caddeler kesişti. Bir ara “Geceyi ertelesek mi?” diye paniğe kapılan Mermerci yoğun telefon trafiği yaşamış. Hatrı sayılı dostları anında yardımına ve yanına koşmuş. Konuklara alternatif yollar bildirilmiş. Mermerciler’in cemiyet üzerindeki hatrı o kadar büyük ki, ünlü mimar Eren Yorulmazer bile sırf bu davet için bir süre önce yerleştiği İtalya-Milano’dan özel uçağıyla geldi. Fettah Tamince geceye katılmak için iş programını değiştirdi.

Dünürler aynı masadaydı

Derin Mermerci’nin annesi Ender Mermerci gece boyunca şarkılara eşlik etti, Hande Yener’in danslarıyla coştu. Oturduğu masada bir isim daha dikkat çekti. O da Derin Hanım’ın sevgilisi Murat Aslan’ın annesi Oya Hanım’dı. Müstakbel dünürler, pek iyi anlaşıyorlardı.

Gecede neler ikram edildi?

Davetin gerçekleştiği Çapa Pera, sahneye çıkan Hande Yener ile Cenk Eren geceden hiçbir ücret talep etmedi. Seçkin konuklara neler ikram edildiğine gelince… Kendilerine şef Hüseyin Eser tarafından geceye özel bir mönü hazırlandı: Fellah köfte, mantı, balık kokoreç, mezeler, kağıtta levrek, profiterol, limitsiz içki. Konuklar daha çok rakı tercih etmiş.

Bir tek Koç’lar yoktu

Geceye davetli olduğu halde gelemeyen bir tek Ali-Nevbahar Koç çiftiydi. Gözler onları aradı. Ama Ali Koç işleri, Nevbahar Koç da Londra’da olduğu için katılamamış.

Nerede o eski davetler?

Bu davet, 1990’lar ve 2000’lerin başında İstanbul’un en gözde gece kulüplerinde yapılan, gerçek sosyetenin katıldığı geceleri hatırlattı. Koçlar, Sabancılar, Mermerciler verdikleri davetlerle günlerce konuşulurdu. Ne o geceler kaldı, ne de görkemli davetler… Gerçek sosyete de geriye çekildi. Derin Mermerci’nin organize ettiği bu gece hem hayrı hem de eski günleri yad etmek adına özeldi…