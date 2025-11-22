Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, ‘kentsel dönüşüm’ nedeniyle Cihangir’deki komşularıyla 3 yıldır davalık. Komşular “Yıkmayalım, güçlendirelim” diyor. Pamuk “Yıkalım, yeniden yapılsın” diye ısrar ediyor. 53 yıllık binayla ilgili şöyle bir gelişme yaşanmış: Apartmanda 6 dairesi olan Orhan Pamuk komşularıyla bir toplantı yapmış. “Dairesini satmak isteyen olursa bir kat fazla ödeyip alırım. Benim daireleri almak isterseniz, size düşük fiyata satayım. Ama yeter ki, bina yıkılıp yapılsın” teklifinde bulunmuş. 2 kişi dairesini Orhan Pamuk’a satmış. Böylece ünlü yazarın apartmandaki ev sayısı 8’e yükselmiş, şu an 3 kat onun. Satışla 18 dairelik apartmanın yüzde 54 hissesine sahip olmuş. Daireleri neden topladığına gelince. Komşulara “Burayı ‘Orhan Pamuk Müzesi’ yapacağım” diyor.

KOMŞULAR: “APARTMANI ELE GEÇİRİYOR”

Evini satmayan, yıktırmak da istemeyen diğer 10 ev sahibi ise şöyle söylüyorlar: “Bizlere sormadan gidip karot aldırdı”, Apartmanı ele geçirmeye çalışıyor. Burayı müze yapacak”, “Mülk ihtirası başımıza büyük işler açtı. Onun yüzünden yapılan tahliye sonrası evlerimize hırsız girdi.”

MAHALLELİ NE KONUŞUYOR?

İhtiyatı tedbir kararı nedeniyle kapısına mühür vurulan apartmanda şu an kimse yaşamıyor. Mahallede konuşulanlar ise şöyle: “Orhan Pamuk’un apartmandaki 6 dairesinde 20-30 bin kitabı varmış, hepsini başka evlerine dağıtmış. Yani paraya ihtiyacı yok”, “Orhan Pamuk müteahhitlere taş çıkartacak ticari bir zekaya sahip, kentsel dönüşüm de ondan sorulur”, “Bu dava 3-4 yıl daha sürer.” Bu arada tüm bunlar, semtini bırakmayan ünlü yazarın kulağına gitmiş. Kızgın değilmiş.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN KİM MUTLU KİM MUTSUZ?



Burcu Esmersoy, Nişantaşı’ndaki evinin yıkılıp yapılmasıyla bayağı karlı çıktı. Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in, Ulus’daki evleri kentsel dönüşüme girmiş, çift 200’er metrekarelik 2 daire sahibi olmuştu. Bülent Ersoy’un, 2 dairesinin olduğu Bağdat Caddesi’ndeki apartman kentsel dönüşüme giriyor. Bu yüzden pek mutlu. Ersoy’un az ötesinde oturan oyuncu Aslıhan Gürbüz ise mutsuz. Şöyle isyan ediyor: “Kentsel dönüşüm yüzünden Kadıköy’deki yollar, ’Survivor’ parkurları gibi.”







GELELİM ÜNLÜLER DÜNYASINDA ‘KİRACI-EV SAHİBİ’ KAVGALARINA

Demet Akalın’dan evlerini kiraya vermeme kararı

Demet Akalın evinde 5 bin TL’ye oturduğu pilot kiracısına “Bu evleri siz bedava oturun diye almadık, adam çöktü evime ya” diye isyan etmişti. “Ne oldu o eve?” diye sordum. İşte cevabı: “Kiracı yüzünden evi ‘yok paraya’ geçen yıl sattım. Emeklerime yazık oldu. İki evim var, sırf bu yüzden kiraya vermiyorum. Israrla boş tutuyorum. Bir daha o stres ve gerginlikle uğraşamam.”

Hülya Avşar, Sarıyer’deki kiracısıyla aylık 25 bin TL ödediği için davalık olmuştu. Mahkeme, Avşar’ı haklı buldu. Kira, 45 bin TL’ye çıktı.

Barış Arduç, 3 aylık kirasını art arda eksik yatıran Beşiktaş’taki kiracısıyla davalık. 50 bin TL zarara uğradığını söyleyip icra takibi başlattı.

Mustafa Sandal, Etiler’de oturduğu lüks sitedeki dairesine aylık 65 bin TL kira ödüyordu. Ev sahibi açtığı davayı kazandı. Pop yıldızı artık 135 bin TL ödeyecek.

Tuba Ünsal, 7 aydır kirasını ödemeyen Berlin’deki kiracısına dava açtı. “Çok yoruldum, çocuğu var diye de üzülüyorum. Meğer cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla doluymuş” dedi.

Defne Samyeli, Kemerburgaz’da oturduğu villanın kirasını 1.5 yıl ödemediği için ev sahibiyle davalık olmuştu. Sonra anlaştılar. Ancak bu kez de taşındığı rezidansın yönetimiyle, ‘aidatları ödemedi’ diye davalık. Aidat 94 bin TL…