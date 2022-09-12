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Bu balıkları görünce anında toz olun!

Balık avı sezonu açıldı. Kimi ekmek teknelerinde ağlarıyla, kimileri de olta takımlarıyla balık tutuyor. Ancak balık tutarken özellikle bazı balıklara çok dikkat etmek gerekiyor. İşte denizlerimizdeki en zahirli balıklar.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 11:06
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 11:08
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Bu balıkları görünce kaçarak uzaklaşın

Bu balıkları görünce anında toz olun!
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Balon Balığı
Kendi başına yüzerken bir zararı yok. Ne var ki; siyanürden 50 kat etkili zehriyle tam bir ölüm silahı.

İğneli Vatoz
Balıkçı ağlarına sık sık takılan bir balık. Plajlarda da görmek mümkün . Üzerine basıldığında kuyruğuyla zehrini saplıyor. Şiddetli sancıya yol açan İğnel vatozlardan özellikle gece denize girerken kesinlikle sakınmalıyız.


Folya
Yaşam biçimi İğneli Vatozu andırıyor. Nadiren görünse de görüldüğünde ve temas kurduğunuzda tehlikeli oluyor.

Rina
Şeklen vatoza benzese de köpekbalığı türünden. Boyları 1,5 metreyi buluyor. Sahilden 6 metre uzakta derin kumlu çamurlu diplerinde sinsice sizleri bekliyor olabilir. Kamçı benzeri kuyruğu yaralayıcı, dikenleri tehlikeli şekilde zehirli.


Trakonya
Sularımızda en çok görünen zehirli balık türü. İşin kötüsü zehiri diğer zehirlilerden daha etkileyici. Denizden çıktıktan, hatta öldükten sonra bile zehirinin etkisi sürüyor. Kumlu ve çamurlu alanlarda bedenlerini zemine gömerek yaşarlar.

Çuçuna Balığı
Kıkırdaklı zehirli balık cinslerinden biri. Nadirn görünse de zehiri can yakıyor.

İskorpit
Çok zehirli bir tür daha… Balığın dikenlerinin temas ettiği bölge duruma göre değişmekle birlikte bir kaç gün ağrımaya, sızlamaya devam edecektir.

Varsam Balığı
Trakonya ile aynı familyadan. Daha nadir olarak görülse de tıpkı trakonya kadar zehirli.

Siz siz olun bu balıkları görünce kaçarak yanından uzaklaşın!

 

 

 

 

 

 

 

 

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