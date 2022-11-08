8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 40 milyar dolarlık anlaşmadan hangi Türk firmanın adı çıktı

40 milyar dolarlık anlaşmadan hangi Türk firmanın adı çıktı

Küresel enerji piyasası dünyanın en çalkantılı dönemini yaşarken, birçok hükümet ve enerji şirketi projelerini askıya aldı, iptal etti veya erteleme kararı aldı. Enerji piyasasında yaşanan ani değişiklikler, ülkelerin gelecek planlarını da değiştirdi.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 10:00
Takip Et

40 Milyar Dolarlık enerji anlaşması: Hangi Türk firmanın adı geçti

40 milyar dolarlık anlaşmadan hangi Türk firmanın adı çıktı
+
Aa
-

Dünya'dan Kerim Ülker'in yazısına göre;  ABD ve Afrika ülkeleri olmak üzere Rus doğalgazına alternatif arayışı olduğu ortaya çıktı. Çin ise , tarihinin en önemli dev anlaşmalara imza attı.

34 ŞİRKETLE DEV ANLAŞMA
Çin, 14 ülkeden 34 şirketle dev bir anlaşma imzaladı. Sadece Asya'nın değil dünyanın da en büyük enerji şirketlerinden biri olan devlete ait China Petroleum & Chemical Corporation yani bizim bildiğimiz adıyla Sinopec, ham petrol, kimyasallar, ekipman ve malzemeler dahil olmak üzere toplam sözleşme değeri 40,1 milyar dolar olan anlaşmayı hayata geçirdiğini duyurdu.

Sinopec CEO'su Zhao Dong, son yıllarda Sinopec'in fuar aracılığıyla uluslararası ticareti ve işbirliğini aktif olarak desteklediğini söyledi. Zhao, Sinopec'in küresel ortaklarıyla karşılıklı yarar sağlayan alışverişleri ve kazan-kazan işbirliğini derinleştirmeye ve genişletmeye devam edeceğini ifade etti.

Çin tarihinin en büyük hizmet anlaşması olan sözleşme Pekin'de düzenlenen 5'inci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndaki Sinopec Tema Forumu'nda duyuruldu. Çinli Sinopec, kendi alanında bölgelerinin en önemli enerji firmaları olan Kuwait National Petroleum, Marubeni Chemix, LG Chem, Burckhardt Compression, Yokogawa Electric, Asea Brown Boveri, Outokumpu, Shell Plc, China Baowu Steel Group, BASF Group, ThyssenKrupp AG, Honeywell International, Serva, Deloitte ve Ernst & Young Global ile mutabakat zaptları imzaladı. Anlaşmayı özel kılan ise Çinli şirketin bu kadar büyük bir projede ilk kez bir Türk şirketi ile hizmet işbirliğine gitmesi oldu.

TÜRKİYE'DEN KİMLE ANLAŞTI?

inli firmanın anlaşma imzaladığı tek Türk şirket ise Ankara merkezli Sontek. Sinopec, petrol sahası ekipmanları hizmetleri için 1984 yılından bu yana enerji alanında faaliyet gösteren Türk şirketi Sontek ile anlaştı. 

Merkezi Pekin'de olan dünyanın en büyük petrol arıtma, gaz ve petrokimya holdingi olarak bilinen Sinopec, 380 milyar dolardan fazla ciroya sahip. 250 bin çalışanı bulunan Çinli dev, son yıllarda Afrika pazarında yaptığı atılımlarla biliniyor. 

DÜNYANIN 26'NCI SIRADA YER ALIYOR
Angola'dan Gabon'a birçok Afrika ülkesinde petrol arama ve işleme faaliyeti gösteren şirket, Forbes 2000 listesinde bu yıl 26'ncı sırada yer alıyor. 384,4 milyar dolarlık ciro elde eden şirket, 11 milyar dolarlık kâr açıkladı. Şirketin varlıkları ise 292 milyar dolar. 

Enerji küresel bir sorun olarak öncelikli konular listesinde ilk sıralarda yer alırken, Çin'in 40 milyar dolarlık bir anlaşma imzalaması önemli bir adım. Bu adımı daha da önemli hale getiren ise dünya devleri arasında bir Türk şirketinin böylesi büyük bir süreçte yer alması.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
1
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
2
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
3
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
4
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
5
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
6
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
7
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Kuzey Kore'den Rusya yalanlaması
﻿Kuzey Kore'den Rusya yalanlaması
﻿Kuzey Kore'den Rusya yalanlaması
﻿Reklamda görüp sipariş verdi hayatı kabusa döndü: Kan kusturdular
﻿Reklamda görüp sipariş verdi hayatı kabusa döndü: Kan kusturdular
﻿Reklamda görüp sipariş verdi hayatı kabusa döndü: Kan kusturdular
﻿Terör örgütü IŞİD şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
﻿Terör örgütü IŞİD şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
﻿Terör örgütü IŞİD şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
﻿Gözlerdeki yorgun ifadeden kurtulmak mümkün. Uzmanı açıkladı
﻿Gözlerdeki yorgun ifadeden kurtulmak mümkün. Uzmanı açıkladı
﻿Gözlerdeki yorgun ifadeden kurtulmak mümkün. Uzmanı açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.