Bu da üfürükçü rahip. Üfürükçü hocalara rakip çıktı

Üfürükçü hocalara rakip olarak nitelenebilecek bir sahtekar sosyal medyadan çıktı. Kendisini rahip olarak tanıtan bir kişi aşk büyüsü yaptığını iddia ederek vatandaşları dolandırdı.

Bu da üfürükçü rahip. Üfürükçü hocalara rakip çıktı

Sosyal medyada kendini Kültür Bakanlığı Danışmanı ve Kurtuluş Kilisesi Papazı olarak tanıtan ve isminin Abraham Sofia olduğunu söyleyen şahıs, yüz binlerce liralık vurgun yaptı. Kilisede böyle bir çalışan olmadığı belirtilirken, isminin gizli kalmasını isteyen mağdurlar şahsın havale ve eft işlemlerini Vedat Yıldız ismine yaptığını ifade etti. Şahsın kendisine randevu için ulaşan kişilere "Çok yoğunum 1 aydan öncesine işlem alamam" dediği ve bu şekilde güven sağladığı ifade edildi.

Türk toplumunun batıl inançlarından biri olan büyü, halkın hala umut bağladığı yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak sosyal medyada kendini Ankara Kurtuluş Kilisesi rahibi olarak tanıtan ve isminin Abraham Sofia olduğunu söyleyen bir şahıs, insanları aşk, başarı, kariyer, sağlık ve maddiyatla ilgili büyüler yaptığını söyleyerek dolandırdı. Sosyal medya hesabında mezarlıklardan görüntüler paylaşan şahıs, Suryani olduğunu ve işlemlerin yasal ve faturalı olduğunu ifade etti. Şahıs, memnun kalınmaması durumunda para iadesi yapılacağını da sosyal medya hesabından paylaştı.

ekran-goruntusu-2023-10-28-090823.png

Ankara Kurtuluş Kilisesi Papazı ve Kültür Bakanlığı danışmanı olduğunu iddia eden şahıs, büyü vaadiyle insanlardan on binlerce lira alıyor. Kurtuluş Kilisesi ise vatandaşları böyle dolandırıcılara karşı uyarırken, Kültür Bakanlığı'nın da konuyla ilgili harekete geçeceği belirtildi.

ekran-goruntusu-2023-10-28-090838.png

Sosyal medyanın yaygınlaşması ve ulaşılabilirliğin kolaylaşması nedeniyle bu tip dolandırıcıların arttığı biliniyor. Kendisine Twitter ve Facebook hesabı açan şahıslar halkın zor durumundan faydalanarak yüz binlerce lira kazanıyor. Yetkilileri konuyla ilgili ne yapacağı ise henüz bilinmiyor.

İlgili Haberler
Türkiye'yi soymak istiyorlar. Yok artık dedirten talep
Üfürükçü hocalar Filistin savaşında da ortadan yok oldular. Depremde de kaybolmuşlardı. Kayıp evliyalar aranıyor
Kadınların vücuduna Arapça yazılar yazan ‘üfürükçü hoca’ bu kez akrabasını taciz etti. Linçten zor kurtuldu
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
İsrail gece boyunca Gazze'nin kuzeyinde 150 yeri vurdu Dünya
İsrail gece boyunca Gazze'nin kuzeyinde 150 yeri vurdu
İsrail BM’nin ateş kararını reddetti. ‘Hamas'ı ortadan kaldıracağız’ Dünya
İsrail BM’nin ateş kararını reddetti. ‘Hamas'ı ortadan kaldıracağız’
Ndombele'nin hareketi Okan Buruk'u çılgına çevirdi. Anında kadro dışı bıraktı Spor
Ndombele'nin hareketi Okan Buruk'u çılgına çevirdi. Anında kadro dışı bıraktı
Yüksek maaş almanın formülü tek tek anlatıldı Ekonomi
Yüksek maaş almanın formülü tek tek anlatıldı
Diyanet Milli Eğitim’den imamlara kolaylık istedi Gündem
Diyanet Milli Eğitim’den imamlara kolaylık istedi
Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza Gündem
Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza
Zaniolo'nun bahis soruşturmasında ifadesi alınmıştı. Savunması açıklandı Spor
Zaniolo'nun bahis soruşturmasında ifadesi alınmıştı. Savunması açıklandı