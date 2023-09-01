Kadınların vücuduna Arapça yazılar yazan ‘üfürükçü hoca’ bu kez akrabasını taciz etti. Linçten zor kurtuldu

Sosyal medyada bir kadının vücuduna Arapça yazılar yazmasıyla gündeme gelen dolandırıcı "üfürükçü hoca" Burhan Dalğali, bu sefer de aynı apartmanda oturan akrabasını tacizden tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Kadınların vücuduna Arapça yazılar yazan ‘üfürükçü hoca’ bu kez akrabasını taciz etti. Linçten zor kurtuldu

Sosyal medyada bir kadının vücuduna Arapça yazılar yazmasıyla gündeme gelen dolandırıcı "üfürükçü hoca" Burhan Dalğali, bu sefer de tacizden gözaltına alındı.

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Esenler'de kendisini hoca olarak tanıtan, eşleri ile arası kötü olan kadınları evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandıran Burhan Dalğali, "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis ve 820 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Ancak mahkeme sanığın sabıkasız oluşu ve mahkemede bir daha suç işlemeyeceği kanaati oluştuğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

Burhan Dalğali'nin bu kez de aynı apartmanda oturan akrabası Bahar E.'yi taciz ettiği iddia edildi.

Dalğali, evine çıkmak isteyen Bahar E. ile apartmanda karşılaştı. Merdiven boşluğunda fiziksel tacizde bulunan Dalğali, Bahar E.'yi tadilatta olan boş daireye çekmeye çalıştı. Elindeki çakıyla Dalğali'yi yaralayarak kurtulan Bahar E. polis ve akrabalarına haber verdi. Toplanan kalabalık Burhan Dalğali'yi linç etmek istedi, taş atarak evinin camlarını kırdı. Dalğali, olay yerine gelen polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasıyla gözaltına alınabildi.

"CİN ÇIKARACAĞIM DİYE GENÇ KADINLARI TACİZ EDİYORMUŞ"

Mahalle sakinlerinden Fatma Yalçın, Sevgi Aksoy, "Adam zaten cinci hoca şeklinde tacizciymiş. Cin çıkaracağım diye genç kadınları taciz ediyormuş" dedi. Polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle Dalğali'nin yaşadığı binanın önünde bekleyişini sürdürüyor. Burhan Dalğali ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Dalğali, Savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Basit cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

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