Bu domates kanser savaşçısı

Siyah domates, son yıllarda adını sıkça duyduğumuz bir sebze çeşididir. Siyah domates, normal domatese göre daha fazla antioksidan, likopen ve lif içerir. Bu özellikleri sayesinde siyah domates, kanser başta olmak üzere pek çok hastalığa karşı koruyucu bir rol oynar. Peki siyah domates nedir, nerede yetişir, nasıl tüketilir?

SİYAH DOMATES NEDİR?

Siyah domates, aslında kırmızı domates ile aynı genetik yapıya sahip bir domatestir. Ancak siyah domates, olgunlaştıkça koyu renkli bir pigment olan antosiyanin üretir. Bu pigment, siyah domatese rengini verdiği gibi, antioksidan etkisi de sağlar. Siyah domates, ilk olarak 1970’li yıllarda İspanya’da keşfedilmiştir. Daha sonra Akdeniz ülkelerinde yaygınlaşmıştır. Ülkemizde ise Antalya’da özel koşullarda yetiştirilmektedir. Siyah domates, bilimsel literatürde kumato olarak da bilinir.

Siyah domates, normal domates gibi salata, çorba, sos, meze gibi pek çok yemekte kullanılabilir. Siyah domatesin kokusu ve lezzeti oldukça güzeldir. Siyah domatesin faydaları ise saymakla bitmez. Siyah domates, içerdiği likopen sayesinde hücreleri korur ve yeniler. Böylece kanserli hücrelerin oluşmasını ve yayılmasını engeller.

KANSERE KARŞI DOĞAL BİR SİLAH

Siyah domates, aynı zamanda sindirim sistemi için de faydalıdır. Mide asidini dengeler, mide duvarını korur, ülser ve reflü gibi rahatsızlıkları önler. Siyah domates, lifli yapısıyla bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı giderir. Siyah domates, vitamin ve mineral açısından da zengindir. Cilt sağlığı için de yararlıdır. Siyah domates, yaşlanma belirtilerini geciktirir, ciltteki sivilce, akne ve gözenekleri azaltır. Siyah domates, ayrıca kozmetik ve ilaç sektöründe de kullanılmaktadır.

Siyah domates, sağlıklı bir beslenme için tercih edilebilecek bir sebzedir. Siyah domates, kanserle mücadelede doğal bir silah olarak görülmektedir. Siyah domates, hem lezzetli hem de faydalıdır. Siyah domatesi denemek isteyenler, marketlerde veya internet üzerinden bulabilirler. Siyah domates, normal domatese göre daha pahalıdır. Bu nedenle siyah domatesi uygun fiyata bulmak için mevsiminde almak gerekir. Siyah domatesin mevsimi ise yaz aylarıdır. Siyah domates, sağlığınız için harika bir seçimdir. Siyah domatesi mutlaka deneyin.