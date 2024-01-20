Böbrek taşı ve kumu dökmeye yardımcı oluyor. İşte o ot

Kaynak: Haber Merkezi Deniz Dallı
Böbrek taşı ve kumu dökmeye yardımcı oluyor. İşte o ot
İnsanların korkulu rüyası olan böbrek taşı ve kumu dökmeye yardımcı olan düğünçiçeği otu dikkatlerden kaçmadı.

Düğünçiçeği otu, romatizma gibi iltihaplı ve ağrılı rahatsızlıklara iyi gelen bir şifalı bitkidir. Bu bitkinin sağlığa olan katkıları, doğaya ve doğal beslenmeye önem veren kişiler tarafından fark edildi.

Düğünçiçeği otu, centiyangillerden olan, gökyüzü renginde yaprakları olan bir bitkidir. Çiçekleri sarı renkte olup, nemli kumlu topraklarda yetişir. Türkiye’de özellikle Karadeniz bölgesinde bulunur.

Böbrek taşı ve kumu gibi insanların baş belası olan hastalıklara karşı da etkili olan düğünçiçeği otu, ilgi çekti.

BÖBREK TAŞI NEDİR?

Böbrek kanallarında, çoğu zaman sebebi bilinmeyen bir şekilde, bazı minerallerin bir araya gelerek sertleşmesi sonucu böbrek taşı oluşur. Bu hastalık, kadınlardan çok erkeklerde görülür ve bir kere meydana geldiğinde, tedavi edilse bile genellikle tekrarlar.

MUCİZE OT NASIL KULLANILIR?

Düğünçiçeği otu, yoğurtla birlikte tüketildiğinde daha faydalıdır. Düğünçiçeği otu yoğurtlaması yapmak için şunları yapın:

Otu iyice yıkayın ve bütün halde bir tencereye alın. Üzerine kaynar su ekleyin ve 15 dakika kadar kaynatın. Sonra suyunu süzmeniz önerilerek ve otları 1 parmak kalınlığında kesmeniz tavsiye edildi.

Bir soğanı küçük doğrayın ve bir çay bardağı zeytinyağında pembeleşene kadar kızartın.

Kestiğiniz otları soğana ilave edin ve 10 dakika daha kısık ateşte pişirin.

Tuz ve isteğe bağlı olarak acı pul biber serpin.

Servis yapmadan önce üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin.

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