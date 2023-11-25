Bu dünyadan bir Maradona geçti. Efsanenin unutulmaz anları

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biriydi Maradona.



Üç yıl önce bugün öldü.



O öldüğünde Uruguaylı ünlü yazar Eduardo Galiano şöyle demişti.

"Diego Armando Maradona'ya yalnızca olağanüstü hokkabazlığı nedeniyle değil, aynı zamanda kirli, günahkar bir tanrı, tanrıların en insani olduğu için de tapınılırdı. Herkes onda insani ya da en azından erkeksi zayıflıkların yürüyen bir sentezini görebilirdi: kadın avcısı, obur , sarhoş, sahtekar, yalancı, övüngen, sorumsuz. Ama tanrılar ne kadar insan olursa olsun emekli olmazlar. İçinden geldiği isimsiz kalabalığa asla geri dönemedi. Onu sefaletten kurtaran şöhret, onu esir aldı"

Maradona sadece ülkesi Arjantin'de değil dünyada çok futbolsever tarafından "futbolun tanrısı" olarak kabul ediliyordu.

Sahada yaptıkları inanılmazdı.

Profesyonel futbol kariyeri henüz 15 yaşında 20 Ekim 1976’da başladı.

İlk uluslararası maçını 16 yaşında Macaristan'a karşı oynadı.

Arjantin Milli Takımı ile 91 kez forma giydi ve 34 gol attı.

Ülkesi Arjantin’i 4 kez Dünya Kupası’nda temsil etti. Dünya Kupası’nda en çok takım kaptanlığı görevini üstlenen futbolcu olarak rekora imza attı.

Maradona’nın tarihe geçen, en unutulmaz anı ise 1986’da gerçekleşen Dünya Kupası’nda yaşandı. Efsane futbolcu, İngiltere’ye karşı çeyrek finalde eliyle gol attı. Bu unutulmaz gol hakkında yorumu şöyle oldu: “Biraz Tanrı’nın eli, biraz Maradona’nın kafasıyla gol oldu.”

O golden 4 dakika sonra yine ikonik bir gole imza attı. Kendi yarı sahasından attığı şut kaleyle buluşunca “yüzyılın golü” olarak nitelendiren ana dünya tanık oldu.

Maradona, futbol tarihinde iki kez transfer ücreti rekoru kıran tek futbolcu olarak adını yazdırdı.

21 yıllık kariyeri boyunca 259 gol attı.

Arjantin’in en çok gol atan futbolcuları arasında beşinci sırada yer alıyor. Listedeki diğer isimler şöyle: Lionel Messi, Gabriel Batistuta, Sergio Aguero ve Hernan Crespo.

Maradona denince aklınıza sadece gol rekorları gelmesin. 1986 Dünya Kupası boyunca 53 kez kendisine faul yapılarak yine bir rekora imza atmıştı.

Tek bir maçta kendisine yapılan faullerde de rekor yine Maradona’ya ait. 1982 yılında İtalya maçında kendisine 23 faul yapıldı.

Kolundaki Che Guevara, sol bacağındaki

Fidel Castro dövmeleri unutulmadı.