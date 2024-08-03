Bu fona yatırım yapanlar paraya para demedi. İşte çok kazandıran o yatırım aracı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu fona yatırım yapanlar paraya para demedi. İşte çok kazandıran o yatırım aracı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler haftalık bazda ortalama yüzde 3,84 oranında değer kaybı yaşarken altının gram fiyatı yüzde 2,57, Euro/TL yüzde 1,15 ve Dolar/TL yüzde 0,69 arttı. Bu hafta yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım aracı da belli oldu.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.415,62 ve en yüksek 10.880,04 puanı görmesinin ardından haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,84 oranında değer kaybederek 10.473,47 puandan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 2,57 oranında artışla 2 bin 595 liraya yükselirken, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,13 oranında artış göstererek 17 bin 120 lira seviyesine çıktı.

Geçen hafta sonu 4 bin 150 lira seviyesinde olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 290 lirayı gördü.

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Yatırım fonları ise bu hafta yüzde 0,40 oranında değer kazanırken, emeklilik fonları da bu hafta yüzde 0,39 oranında artış gösterdi.

KIYMETLİ MADEN FONLARI KAZANDIRDI

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları arasında yatırımcısına en çok kazandıran fon yüzde 3,61 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

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