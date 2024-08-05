Emekli maaşlarında büyük sürpriz. Uzman isim tek tek hesapladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emekli maaşlarında büyük sürpriz. Uzman isim tek tek hesapladı

Beklenen seviyeye gelmeye emekli maaşları ve asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Temmuz ayında açıklanan emekli maaşlarından sonra uzman isimlerden açıklamalar peşpeşe geldi. Peki emekli maaşlarına yeni zam gelecek mi? SGK Uzmanı İsmail Sevinç tek tek hesapladı...

Milyonlarca emekli vatandaşın Temmuz ayı maaşı belli oldu. Emeklilerin maaşına enflasyona oranla Yüzde 24,73 seviyesinde zam yapıldı. En düşük emekli maaşı ise 12 bin 500 TL olarak duyuruldu. Fakat maaşların 20 bin TL üzerinde olan açlık sınırının altında kalması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

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SGK Uzmanı İsmail Sevinç emekli maaşlarını tek tek hesapladı. Yüksek enflasyon ile birlikte hayat pahalılığı vatandaşlara zor günler yaşatıyor. Enflasyon ve hayat pahalılığından en çok etkilenen grup ise emekliler oldu.

Öte yandan bazı emekli vatandaşların kök maaşının düşük olması nedeniyle maaşları 10 bin TL seviyesinde kalmaya devam etti. Yapılan ek destek ile 10 Bin TL’nin altında maaş alan emeklilerin maaşı 12 Bin 500 TL seviyesine çıkarıldı.

Belediyelerin SGK borçları 96 milyar TL’yi buldu. Yapılan bu ödeme sonrasında maaşlarda artış yapılabilir mi sorusu sorulmaya başlandı.

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SGK Uzmanı İsmail Sevinç, konuyu ele alarak tek tek hesaplayarak açıkladı.

96 milyar TL ile bir aylık emekli maaşının yarısını ödeyemeyeceğini belirten Sevinç, Belediyelerdeki bütün alacaklar alınsa bile bunun mümkün olamayacağını söyledi.

Emekli maaşlarına ayda 200 milyar para çıktığını belirten Sevinç, “17 bin 500 TL verilebilmesi için 1 trilyonun üzerinde kaynak ayırmanız gerekiyor. Bu da oldukça zor görünüyor” ifadelerini kullandı.

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