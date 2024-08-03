Dolar biriktirenleri gerim gerim geren açıklama. 'Aklı başında olan bunu yapar'

Düzenleme: Kaynak: tv100
Dolar biriktirenleri gerim gerim geren açıklama. 'Aklı başında olan bunu yapar'

Açıklamaları ile adından söz ettiren İslam Memiş'in son yaptığı açıklama sonrası Dolar biriktirenleri 'Dolar yasaklanacak' korkusu sardı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni hafta öncesi yatırımcılara dolar, altın ve borsa ile ilgili önemli uyarılar geldi. İslam Memiş açıklamasında dolarla ilgili bir de ayrıntıya dikkat çekti.

Türkiye'de yüksek enflasyon nedeni ile parasının değerini korumaya çalışan çoğu vatandaş birikimlerini altın ya da dolar olarak tutmaya çalışıyor.

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Sık sık altın alanlara rekor beklentisi veren İslam Memiş'ten dolar alanlara ise dikkat çeken bir uyarı geldi. İslam Memiş'in dolar uyarısının ardından yatırımcılar 'eyvah dolar yasaklanacak mı?' endişesi yaşadı. İslam Memiş doların yakında yasaklanabileceğini iddia etti. İslam Memiş rezerv paranın yüzde 80’inin dolar olduğunu vurgulayarak ülkelerin dolardan uzaklaştığını söyledi.

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ELİNDE DOLARI OLANLAR DİKKAT! DOLAR YASAKLANIYOR MU?

İslam Memiş, tv100’deki köşesinde savaş ve gerilimlere dikkat çekerek doların silah gibi kullanıldığını ve birçok ülkenin dolardan uzaklaştığının altını çizdi.

Dünyanın kısa vadede Ortadoğu’da çatışmalara kilitlendiğini belirten İslam Memiş 2030’a kadar gerçek bir savaşın başlayabileceğini ve bunun büyük bir sıfırlama anlamına geldiğini belirtti. Çoğu ülkenin dolardan uzaklaştığına dikkat çeken İslam Memiş ABD’nin doları bir silah gibi kullandığını söyled

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ÜLKELER TEK TEK DOLARDAN UZAKLAŞIYOR

Rusya, Çin, Kore, Türkiye gibi ülkelerin kendi para birimleri ile ticarete başladığını belinte İslam Memiş, ülkelerin dijital paralarını hazırladığını ve bu sürecin yakında açıklanacağını savundu. ABD Başkan adayı Trump’ın Bitcoin'i ABD'nin para birimi yapacağını açıkladığını hatırlatan İslam Memiş İran, Çin, Kore, Rusya gibi ülkelerin doları yasaklayabileceğini söyledi.

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MERKEZ BANKALARI ALTIN STOKLUYOR

İslam Memiş dolar endeksinin değer kaybetmeye başladığını sürecin başladığını belirtti.

İslam Memiş bu nedenle çılgınlar gibi altın stokladığını belitten belirterek aklı olanları kenara altın koymalarını söyledi. İslam Memiş merkez bankaları gibi vatandaşlarında altın stoklaması gerektiğini savundu.

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